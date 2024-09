TPHCM tiếp tục có mưa to vào buổi chiều và tối những ngày tới

Ngày 12/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ suy yếu.

Nam Bộ ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều tối các tỉnh miền Đông có mưa rào và dông rải rác, miền Tây có mưa nhiều nơi và rải rác có dông. Hai nơi trên có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Về đêm mưa dông có xu hướng giảm, xảy ra ở khoảng 1/3 diện tích khu vực.

Mưa tại khu vực vòng xoay Lý Thái Tổ, quận 10 (Ảnh: An Huy).

Tại TPHCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 34 độ C. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 33,5 độ C. Trưa, chiều đến tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 2-3 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ dịch dần xuống phía nam qua Trung Bộ và hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu.

Thời tiết Nam Bộ và TPHCM trưa, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm.

Những ngày qua, TPHCM và Nam Bộ thường xuyên có mưa vừa, mưa to vào buổi chiều và tối. Lượng mưa trung bình 9,6-101,4mm. Trong cơn mưa có gió giật mạnh khiến một số tuyến đường thấp trũng xảy ra ngập.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, những ngày bão Yagi xuất hiện trên Biển Đông và đi vào đất liền đã tạo điều kiện cho gió mùa Tây Nam mạnh lên.

Mưa ở miền Nam những ngày qua là do gió mùa Tây Nam. Những ngày tới, gió mùa Tây Nam vẫn còn gây mưa cho khu vực miền Nam.