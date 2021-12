TPHCM sẽ đón đợt lạnh trước thềm năm mới 2022

Dân trí Chuyên gia khí tượng cho biết, từ nay đến sau Tết Dương lịch, TPHCM sẽ liên tục đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường. Lượng mưa trên địa bàn không cao nhưng có nguy cơ kèm sét, gió giật.

Những ngày qua, TPHCM liên tục xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Đến ngày 25/12, hình thái thời tiết này không còn xuất hiện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, TPHCM thường xuyên xuất hiện những cơn mưa trái mùa vào buổi chiều những ngày qua bởi đợt không khí lạnh đã gây ra gió mùa Đông Bắc trên vùng biển Đông. Khi di chuyển xuống phía Nam, luồng khí lạnh này còn mạnh.

Bên cạnh đó, rãnh áp thấp hoạt động gần xích đạo nằm gần mũi Cà Mau cũng khiến mây ẩm và nhiễu động.

TPHCM thường xuyên xuất hiện mưa trái mùa những ngày qua (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong ngày 24/12 và ngày 25/12, những nhiễu động này đã suy yếu khiến lượng mưa đã giảm hẳn. Đến ngày 26/12, TPHCM sẽ có nắng đẹp hoặc mưa không đáng kể. Tuy nhiên, toàn địa bàn sẽ nhận đợt khí lạnh tăng cường khá mạnh trong ngày 27/12.

Bởi vậy, khoảng 16h đến 17h chiều 27/12, toàn địa bàn có thể xuất hiện mưa dông, lượng mưa khoảng 3 - 5 mm.

"Dù kéo dài không lâu, tuy nhiên trong cơn mưa sẽ có dông, có thể kèm theo sét hoặc gió giật. Nếu không chú ý đến vấn đề này sẽ rất nguy hiểm. Từ ngày 28/12 đến 30/12, mưa vẫn xuất hiện nhưng lượng mưa thấp hơn", bà Lê Thị Xuân Lan thông tin.

Đưa ra dự báo cho thời tiết TPHCM trong 2 đến 3 ngày tới, chuyên gia khí tượng cho biết, nhiệt độ buổi trưa sẽ dao động từ 32 độ C đến 33 độ C. Bên cạnh đó, chỉ số tia cực tím ở mức khá mạnh. Nhiệt độ ban đêm khoảng thời gian trên sẽ giảm xuống thấp nhất 23 độ C đến 24 độ C.

"Buổi trưa, người dân sẽ cảm nhận rõ độ oi nóng của TPHCM khi chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, chỉ số tia cực tím cao. Buổi sáng, sương mù sẽ xuất hiện, giữ lại những chất ô nhiễm ở tầng thấp, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe", bà Lê Thị Xuân Lan phân tích.

Nguyên Phó phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thông tin thêm, đến ngày 30/12, TPHCM tiếp tục đón một đợt lạnh tăng cường nữa. Từ nay đến sau Tết Dương lịch, thành phố sẽ liên tục đón 2 đợt không khí lạnh, đới gió đông vẫn hoạt động mạnh.

Hoàng Giang