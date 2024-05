TPHCM phát hiện, xử lý 5 vụ việc liên quan đến tham nhũng trong quý I

UBND TPHCM vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2024. Thời gian qua, Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, UBND TPHCM luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, thực hiện phù hợp với tình hình địa phương.

Trong những tháng đầu năm 2024, TPHCM đã phát hiện, xử lý 5 vụ/7 người liên quan đến vấn đề tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, số vụ việc ghi nhận tại Công an thành phố là 2 vụ/2 người; Sở Y tế là 2 vụ/3 người; UBND quận 1 là 1 vụ/2 người.

Cụ thể, trong quý I, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã phát hiện 1 vụ việc tham nhũng liên quan đến đơn tố cáo của người dân. Công an TPHCM cũng kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả đối với 5/5 đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ và xác định 1 đơn đúng một phần, 3 đơn không có cơ sở kết luận, 1 đơn sai.

Bệnh viện TP Thủ Đức là một trong hai cơ sở y tế ở TPHCM mua kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Ảnh: B.T.).

Các cơ quan trên địa bàn TPHCM cũng xử lý 2 vụ/3 người liên quan đến tham nhũng, tiêu cực từ năm 2023 chuyển sang. Các trường hợp này thuộc vụ án vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty thiết kế và xây dựng Nam Phong.

Một vụ việc khác là nhân viên thu phí Bệnh viện TP Thủ Đức không nộp đủ số tiền thu, chi từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2021. Ngày 16/6/2023, Công an TPHCM đã tạm giam người này và điều tra vụ án.

Về mặt khó khăn, hạn chế, chính quyền thành phố nhìn nhận, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên.

Bên cạnh đó, các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thường được phát hành theo chế độ "Mật" dẫn đến khó tiếp cận, khó triển khai thực hiện. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm đúng mức các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như chuyển đổi vị trí công tác, kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai và kiểm soát tài sản thu nhập.

UBND TPHCM cũng đánh giá, khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng (Thanh tra, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) về cung cấp thông tin và tiến độ xử lý tham nhũng đôi lúc còn chậm.

Về kết quả điều tra các vụ tham nhũng, Công an TPHCM đã thụ lý 71 vụ, 361 bị can. Trong đó, 46 vụ với 229 bị can được chuyển từ kỳ trước sang; điều tra bổ sung 3 vụ, 68 bị can; khởi tố mới 22 vụ, 64 bị can.

Trong quý I vừa qua, các cơ quan đã có kết luận điều tra chuyển đề nghị truy tố 12 vụ, 89 bị can; tạm đình chỉ 3 vụ do chờ kết quả giám định và đang điều tra 56 vụ, 272 bị can.