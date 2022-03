TPHCM nói gì về những "thiếu sót" của công viên Bến Bạch Đằng

Sau hơn một năm thi công, Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) đã trở thành nơi vui chơi, dạo mát, chụp ảnh của người dân ngay sau khi mở cửa. Tuy nhiên, người dân và dư luận đặt câu hỏi về việc, vì sao một công trình lớn, tạo diện mạo mới cho TPHCM lại thiếu đi một số tiện ích cho du khách đến thưởng ngoạn.

Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng, khu vực công viên còn thiếu cây xanh, bóng mát khiến nhiều người e ngại khi đến dạo chơi khi trời có nắng. Bên cạnh đó, địa điểm này chưa có nhà gửi xe, thậm chí là nhà vệ sinh công cộng.

Công viên Bến Bạch Đằng trở thành nơi vui chơi, dạo mát, chụp ảnh của người dân ngay sau khi mở cửa (Ảnh: Hải Long).

Trả lời khúc mắc này, tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội chiều 7/3, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai công viên công cộng từ khu vực Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu Sài Gòn với mục đích tạo không gian thoáng mát, là vùng xanh cho người dân đến tham quan, du lịch. Tuy nhiên, do nguồn lực chưa đủ nên thành phố thực hiện phân kỳ đầu tư.

"Hiện tại, một số đoạn của công viên theo kế hoạch đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đồng tình rằng Công viên Bến Bạch Đằng thiếu nơi gửi xe, thiếu bóng mát và thiếu nhà vệ sinh công cộng", Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc để bổ sung thêm các công trình, tiện ích còn thiếu trong phân đoạn đầu tư tiếp theo. Sau khi hoàn thiện, Công viên Bến Bạch Đằng sẽ được đảm bảo có đầy đủ tiện ích cho người dân như cây xanh bóng mát, nhà vệ sinh công cộng, nơi gửi xe cho du khách.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cũng cho hay, sau một thời gian hoàn tất cải tạo, Công viên Bến Bạch Đằng đã xuất hiện nhiều người bán hàng rong, bãi gửi xe sai quy định dưới lòng, lề đường. Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ phối hợp với công an địa bàn, trật tự đô thị để xử lý.

Đồng thời, Công an TPHCM cũng đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu nơi xây dựng bãi đỗ xe thuận tiện cho du khách đến tham quan.

Trước đó, theo ghi nhận của báo Dân trí, nhiều bạn trẻ đến tham quan, vui chơi tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) cho rằng, nếu nơi đây có nhiều bóng mát, bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng... thì họ sẽ có trải nghiệm hoàn hảo hơn.