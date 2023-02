TPHCM: Nhiều khách đi đò sang sông không chịu mặc áo phao

Ngày 9/2, nói về tình hình an toàn giao thông đường thủy ở TPHCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, thành phố có 22 bến đò ngang đang hoạt động, mỗi năm đưa rước khoảng 3 triệu lượt khách. Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang diễn ra ổn định, không xảy ra tai nạn.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM (Ảnh: A.X.)

Tuy nhiên, từ vụ tai nạn lật đò dẫn đến trường hợp tử vong trên sông Đồng Nai vừa qua, ông An bày tỏ lo ngại về an toàn cho người đi đò. Theo ông, tại TPHCM, hiện có tình trạng nhiều người đi đò không chịu mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

"Mặc dù chúng tôi đã tuyên truyền và kiểm tra xử lý rất nhiều, nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro trong trường hợp xảy ra tai nạn trên sông", Phó Giám đốc Sở GTVT nói.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GTVT đang đề nghị UBND TPHCM bổ sung Quyết định 27 để các địa phương có bến đò ngang chủ động phối hợp, hỗ trợ trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Trước đó, sáng 5/2, chiếc đò chở 12 người di chuyển từ hướng chùa Phước Long (thuộc TPHCM) đến bến đò Xưa (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để trả khách.

Khi chiếc đò rời bến và cách chùa Phước Long khoảng 60m thì xảy ra va chạm với sà lan chở container (trọng tải hơn 2.000 tấn) đi từ hướng hạ lưu lên cảng Đồng Nai giao hàng hóa. Vụ va chạm khiến 12 người rơi xuống sông, trong đó có 1 người tử vong.