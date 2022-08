TPHCM: Người dân bức xúc vì liên tục bị trộm đồng hồ nước

Gần đây, nhiều hộ dân tại TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ bị trộm đồng hồ nước, khiến nhiều người bức xúc.

Là nạn nhân vụ trộm cầu chì đồng hồ nước, ông N.D.T. (ngụ phường 2, quận Tân Bình) tỏ ra bức xúc và yêu cầu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV cần có biện pháp xử lý tình trạng này.

"Nhà tôi bị trộm mất cầu chì bên trong đồng hồ nên bị khóa nước. Khi tôi lên công ty cấp nước làm việc thì họ yêu cầu đóng 1,5 triệu đồng để được thay mới đồng hồ và cấp nước lại", ông T. nói.

Theo lời ông T., việc thay đồng hồ nước kéo dài cả tuần khiến gia đình không có nước sinh hoạt. Việc đưa đồng hồ ra phía ngoài là chủ trương của công ty nước nên công ty phải có giải pháp đảm bảo không bị trộm.

Ông T. chia sẻ, không riêng ông, rất nhiều người dân ở TPHCM bị kẻ xấu trộm cầu chì hoặc cả cụm đồng hồ. "Anh trai tôi bị mất đến 2 đồng hồ nước, phải đi thay mới với giá 3 triệu đồng. Hiện, một số nhà dân phải xây bê tông hoặc khung sắt xung quanh đồng hồ nước để đảm bảo an toàn nhưng rất mất thẩm mỹ", ông T. cho biết.

Sáng 25/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV), ông Nguyễn Doãn Xã cho hay: "Trong tháng 8 có 72 đồng hồ nước của người dân đã bị trộm. Từ đầu năm đến nay, 102 đồng hồ đã bị trộm. Công ty đã lắp đặt lại miễn phí cho người dân với chi phí mỗi đồng hồ một triệu đồng".

Ông Xã cho biết, rạng sáng 24/8, tại một địa chỉ trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, kẻ gian cũng cạy lấy đồng hồ nước. Việc trộm đồng hồ nước không chỉ khiến nguồn nước của người dân bị ngắt mà còn gây thất thoát nước.

Trích xuất camera nhà dân cho thấy kẻ trộm là người đàn ông đi xe đạp, thường di chuyển dọc các tuyến đường vào nửa đêm.

"Do đồng hồ có vỏ đồng nên kẻ gian lấy trộm mang đi bán ve chai với giá 30.000-40.000 đồng. Công ty đang kiến nghị sớm lắp đặt đồng hồ vỏ nhựa để ngăn ngừa tình trạng trên", Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành nói thêm.

Về việc người dân cho rằng phải bỏ tiền ra mua đồng hồ để thay, trong khi đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV nói sẽ lắp đặt lại miễn phí cho người dân với chi phí mỗi đồng hồ một triệu đồng, ông Xã nói: "Các đồng hồ nước để phía trước cửa nhà, thuộc diện tích đất công cộng, khi bị mất trộm sẽ được lắp lại miễn phí. Các trường hợp để trong sân, trong nhà bị trộm thì người dân chịu trách nhiệm".

Năm 2021, khi dịch Covid-19 đang hoành hành, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành cũng ghi nhận hơn 150 đồng hồ nước của nhà dân bị mất cắp.

Tại sao đồng hồ nước dễ bị mất cắp?

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đã gửi văn bản đến công an một số quận đề nghị xem xét chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, tăng cường công tác an ninh, nâng cao ý thức người dân, kịp thời phát hiện xử lý và ngăn chặn tình trạng mất cắp đồng hồ nước, bảo đảm việc sử dụng nước của người dân được liên tục cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành chịu trách nhiệm cung cấp nước tại nhiều phường của quận 1, quận 3. Ngoài việc duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch thì công tác chống thất thoát nước cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà UBND TPHCM giao cho ngành nước.

Thời gian qua, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có triển khai việc di dời đồng hồ ra ngoài bất động sản (nhà dân, khu vực nhà, đất thuộc người dân quản lý) có gắn hộp bảo vệ đã mang lại hiệu quả, góp phần kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước. Tuy nhiên giải pháp này có hạn chế là dễ xảy ra tình trạng mất cắp đồng hồ nước.

Từ đầu tháng 8 đến nay, công ty ghi nhận rất nhiều trường hợp đồng hồ nước đã được di dời ra ngoài bất động sản bị mất cắp. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, làm cho việc cung cấp nước bị gián đoạn, người dân không có nước sạch sử dụng.