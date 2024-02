TPHCM nắng đẹp và có chút se lạnh dịp Tết Giáp Thìn 2024

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, cho biết, trong những ngày Tết Giáp Thìn, thời tiết TPHCM khá tốt và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới.

TPHCM nắng nhiều, ít mưa trong dịp Tết Nguyên đán 2024 thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh ngoài trời (Ảnh: Nam Anh).

Những ngày giáp Tết đến mùng 5 Tết (ngày 6-14/2 dương lịch) ở TPHCM, Đài KTTV Nam Bộ dự báo, thời tiết không mưa, ban ngày trời nắng nhiều, song, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, người dân cần đề phòng cháy nổ, chập điện.

Hình thái thời tiết trên đến từ xu thế khí hậu chung ở các tỉnh Nam Bộ thời gian này: không khí lạnh tăng cường yếu, nén rãnh áp thấp ở khoảng 23-25 độ vĩ bắc về phía nam. Khoảng ngày 8-9/2, một bộ phận không khí lạnh tăng cường bổ sung có cường độ khá mạnh. Từ ngày 9-10/2 trở đi, không khí lạnh hoạt động mạnh trở lại.

Cụ thể, từ ngày 7 đến 9/2 (từ ngày 27 đến 30 tháng Chạp), tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mây thay đổi, ngày trời nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 23-25 độ C.

Ngày 10-14/2 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), khu vực có mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C; thấp nhất 21-24 độ C. Sáng sớm một vài nơi trong thành phố có mù nhẹ và trời se lạnh.

Ngoài ra, nắng nóng còn đi kèm chỉ số tia cực tím (tia UV) ở mức trung bình đến cao, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người nếu hoạt động ngoài trời quá lâu. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn cơ thể khi ra ngoài, đeo kính râm, bôi kem chống nắng và đội mũ.