TPHCM nắng ấm dịp Tết Ất Tỵ

Sáng 28 tháng Chạp, TPHCM có không khí se lạnh buổi sáng, nhiệt độ 22 độ C. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ. Người dân lái xe trên đường thoải mái, không xảy ra ùn tắc. Càng về trưa, nhiệt độ tăng dần nhưng không oi bức.

Đường Trường Sơn, quận Tân Bình, nắng ấm vào sáng 28 tháng Chạp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường mạnh xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động mạnh.

Trong 3 đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Khu vực Nam Bộ và TPHCM độ ẩm giảm, chất lượng không khí giảm, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Trong hôm nay (27/1), TPHCM và Nam Bộ có nhiệt độ dao động 22-33 độ C. Trong 2 đến 3 ngày tới, nhiệt độ duy trì mức 20 độ C đến 33 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 26/1 đến 2/2 (27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Nam Bộ và TPHCM không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Khu vực có nhiệt độ thấp nhất 21 đến 25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.