TPHCM mưa dầm dề từ sáng đầu tuần

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, vào tháng 10 TPHCM có khả năng mưa nhiều trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều ngày.

Đến hết ngày mai (3/10), khu vực TPHCM mưa to nhiều nơi từ ban ngày đến tối. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, kết hợp vài ngày cuối kỳ triều cường rằm tháng 8 Âm lịch.

Trong 4 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 2 sẽ duy trì đến hết ngày 3/10.

Ngập do triều cường tại quận 7 chiều 1/10 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đầu tháng 10, mưa kéo dài gần như suốt tuần tại TPHCM và Nam Bộ. 10 ngày đầu lượng mưa khoảng 100-150mm, xác suất mưa 70-80%.

Nguyên nhân mưa nhiều đến từ rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-17 độ vĩ bắc hoạt động mạnh với khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông trong nửa cuối tuần; đồng thời gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh.

Số ngày mưa trong tháng 10 phổ biến từ 15-20 ngày. Trong cơn mưa dông, lốc, sét có cường độ mạnh có thể gây ra những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu và ngập cục bộ ở các đô thị lớn.

Nhiệt độ của tháng 10 cao hơn so với trung bình nhiều năm, bình quân phổ biến 27-28,5 độ C; cao nhất phổ biến 30-34 độ C; thấp nhất phổ biến 23-27 độ C.