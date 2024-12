TPHCM mờ mịt do bụi mịn, người dân cần làm gì?

Những ngày qua, bầu trời TPHCM luôn trong tình trạng mờ mịt như sương mù từ sáng đến chiều. Nhìn từ xa, nhiều tuyến đường, tòa nhà cao tầng như chìm trong làn sương mù.

Tình trạng trên khiến người lái xe bị hạn chế tầm nhìn. Lo ô nhiễm không khí, người đi đường chọn đeo các loại khẩu trang y tế có than hoạt tính để ngăn bụi mịn.

"Tôi phải đeo khẩu trang y tế liên tục khi ra khỏi nhà. Tình trạng trời mù mịt diễn ra khoảng một tuần nay, tôi chưa rõ có phải do không khí ô nhiễm", chị Trà My (28 tuổi, ngụ quận 11) chia sẻ.

Bầu trời các quận trung tâm TPHCM những ngày qua mờ mịt như sương mù do bụi mịn (Ảnh: Nam Anh).

Qua theo dõi trên ứng dụng Air Visual, những ngày qua, nhiều khu vực tại TPHCM có chất lượng không khí ở mức cảnh báo ảnh hưởng cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng cao ở khu vực các quận: 1, 3, Bình Thạnh, Gò Vấp và TP Thủ Đức. Một số quận, huyện khác như: 7, 8, Bình Chánh… có chất lượng không khí tốt hơn.

Chẳng hạn, lúc 9h15 ngày 3/12, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, có nồng độ bụi mịn PM 2.5 là 123.56μg/m3 (mức cho phép 5μg/m3, theo hướng dẫn về chất lượng không khí của WHO). Nhiều quận khác như: 1, 3, 5 Gò Vấp, Tân Bình... cũng có nồng độ bụi mịn tương tự.

Tối 4/12, TPHCM diễn ra mưa lớn diện rộng, nồng độ bụi mịn các khu vực cũng giảm theo. Cụ thể, lúc 20h30, nồng độ bụi mịn khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh PM 2.5 là 36.5μg/m3. Không khí không tốt cho nhóm người nhạy cảm.

Cũng thời điểm trên, khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 1) có nồng độ bụi mịn PM 2.5 là 32.7 μg/m3 (cao hơn mức cho phép 6.54 lần). Tại đường Tô Hiến Thành (quận 10), có nồng độ bụi mịn PM2.5 là 2.8μg/m3. Nồng độ bụi mịn đo được trên các tuyến đường ở TPHCM cũng thay đổi theo từng giờ, giảm về đêm và tăng vào ban ngày.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BS.CK2 Quách Minh Phong, Trưởng khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bụi mịn nhìn bằng mắt thường mọi người không thể thấy được. Mọi người chỉ thấy không gian đường phố mờ như sương mù.

Những hạt bụi mịn thường có kích thước dưới 5 micromet (μm). Khi hít phải, những hạt bụi này sẽ vào trong phổi, thậm chí những hạt dưới 3 μm có thể trôi xuống dưới tiểu phế nang.

Những hạt bụi có thể mang theo chất độc hoặc khí carbon. Những chất độc này vào cơ thể thì người bình thường cũng dễ bị tình trạng viêm đường hô hấp, viêm phổi.

Nồng độ bụi mịn tại khu vực trung tâm TPHCM những ngày qua luôn vượt mức cho phép nhiều lần, gây hại sức khỏe (Ảnh: Nam Anh).

Theo bác sĩ Phong, những người có bệnh nền như: hen, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), lao phổi, bụi phổi, giãn phế quản… khi hít những hạt bụi mịn này sẽ dễ bị lên cơn cấp.

Bệnh thường gặp do bụi mịn gây ra là viêm đường hô hấp trên do virus hợp bào. Từ viêm do virus, những ngày sau người bệnh sẽ dễ chuyển sang bội nhiễm viêm phổi.

Khoảng một tháng trở lại đây, tỉ lệ người dân đến khám viêm đường hô hấp tại bệnh viện khá đông. Tỉ lệ bệnh nhân nhập viện cũng đông, cho nên khoa Nội Hô hấp bệnh viện quá tải.

Bác sĩ Quách Minh Phong cho biết, với tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay, người dân ra đường cần đeo khẩu trang, tốt nhất là khẩu trang có than hoạt tính. Người dân cũng nên uống nhiều nước, nước cam hoặc nước chanh để tăng cường lượng vitamin C trong cơ thể, tăng sức đề kháng.

Cách tốt nhất giai đoạn này, người dân nên đi tiêm ngừa cảm cúm và viêm phổi. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý nhiệt độ máy điều hòa không khí trong nhà không nên được cài đặt ở mức chênh lệch quá 5 độ C so với nhiệt độ bên ngoài. Người dân cũng không nên tắm khi mới về nhà, mà phải có thời gian để cơ thể cân bằng nhiệt.