TPHCM: Hơn 225.000 người vắng mặt không xác định được nơi ở

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM, vừa ký văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức về nội dung xóa đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú.

Thời quan qua, công tác quản lý cư trú tại TPHCM đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt từ sau khi triển khai Luật Cư trú và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử, chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, toàn thành phố đang có 225.686 nhân khẩu vắng mặt không xác định được nơi ở hiện tại.

TPHCM đang có 225.686 nhân khẩu vắng mặt không xác định được nơi ở (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Để không bị xóa đăng ký thường trú, Công an TPHCM đề nghị người dân chấp hành đúng nghĩa vụ công dân về đăng ký cư trú. Trong đó, khi có thay đổi về nơi sinh sống, công dân cần đến công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống để đăng ký cư trú.

Công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên phải đến cơ quan công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú để khai báo tạm vắng, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới.

Về kết quả cấp căn cước công dân và định danh điện tử, tính đến ngày 8/10, toàn địa bàn đã nhận hơn 7,5 triệu hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân gắn chip và đã cấp hơn 6,5 triệu căn cước.

TPHCM cũng thu nhận hơn 5,7 triệu hồ sơ cấp tài khoản định danh mức 1 và mức 2. Qua đó, hơn 4,8 triệu hồ sơ tài khoản định danh điện tử đã được cấp và hơn 3 triệu hồ sơ đã được kích hoạt.

Công an TPHCM cũng thông tin, thời gian qua, cơ quan này ghi nhận tình trạng các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện thoại cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Lợi dụng sự không hiểu biết của người dân, các đối tượng gửi đường link giả mạo qua ứng dụng chat trực tuyến.

Công an TPHCM cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo cài phần mềm VNeID giả (Ảnh: Bộ Công an).

Ứng dụng VNeID giả có giao diện giống hệt ứng dụng thật. Sau khi cài đặt ứng dụng VNeID giả, các đối tượng sẽ kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng của người dân và thực hiện lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người dân cần cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo gọi điện giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án nhằm chiếm đoạt tài sản. Lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn qua điện thoại.