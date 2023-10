Sở GTVT TPHCM nói gì trước cảnh người dân đổ xô đi đổi giấy phép lái xe?

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM ngày 12/10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã gửi tới câu trả lời về việc người dân đổ xô đi đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET thời gian qua.

Sở GTVT thành phố cho biết, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang lấy ý kiến góp ý có nội dung đề xuất đổi toàn bộ giấy phép lái xe mô tô bằng giấy sang vật liệu PET. Việc này nhằm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có tích hợp giấy phép lái xe.

Hàng trăm người dân xếp hàng chờ đổi giấy phép lái xe tại TPHCM trong ngày 10/10 (Ảnh: Tâm Linh).

Thông tin này khiến nhiều người dân có giấy phép lái xe bằng giấy đã đi làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, gây quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép của Sở GTVT.

Đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết, hiện tại, sở có 3 địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại 252 Lý Chính Thắng (quận 3); số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) và 111 Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Người dân thật sự có nhu cầu đổi giấy phép lái xe mô tô từ giấy sang vật liệu PET nên đăng ký nộp hồ sơ qua tổng đài 0281081 để lấy số thứ tự về thời gian, địa điểm thuận tiện nhất cho mình.

Việc này sẽ giúp người dân tránh mất thời gian, công sức và giảm quá tải cục bộ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe.

Sở GTVT lưu ý, giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy vẫn tiếp tục sử dụng bình thường theo quy định hiện hành. Bộ GTVT không bắt buộc người dân phải thực hiện đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy sang thẻ PET.

Sau khi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được ban hành và có quy định về việc phải đổi giấy phép lái xe, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo không gây khó khăn cho người dân cũng như cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trong bản cập nhật mới nhất của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã bổ sung điều khoản: "GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí từ 15h đến 17h ngày 10/10 tại trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (điểm đổi GPLX được Sở Giao thông Vận tải TPHCM cấp phép), hơn một trăm người vẫn xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục đổi bằng lái giấy sang thẻ PET (thẻ nhựa).

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân nêu lý do tranh thủ đi đổi "từ sớm" khi mới nghe tin trên, lo ngại để lâu sẽ càng quá tải.