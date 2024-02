TPHCM đề xuất mở thêm nhiều nút giao nối 6 cao tốc, 2 vành đai

6 tuyến cao tốc gồm TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; TPHCM - Trung Lương; Bến Lức - Long Thành; TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và 2 đường Vành đai 3, 4 là những dự án được rà soát để bổ sung điểm kết nối đồng bộ với cao tốc.

Việc này được đánh giá là cần thiết, nhằm phát triển các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cảng biển, cảng hàng không; tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.

Nội dung được nêu trong công văn của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM báo cáo UBND TP về kết quả rà soát hướng kết nối cao tốc (theo Công điện 769 của Thủ tướng.

Theo quy hoạch, vùng TPHCM có 6 cao tốc và 2 đường vành đai với tổng chiều dài 628km, quy mô 6-10 làn xe.

Trong đó, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở rộng và bổ sung chỗ ra, vào kết nối đường Long Phước, TP Thủ Đức.

Phạm vi mở rộng từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2 lên 8 làn xe, dài khoảng 4km do TP đầu tư. Đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 21,92km do VEC làm chủ đầu tư.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khởi công xây dựng ngày 3/10/2009 với quy mô 4 làn xe (Ảnh: Hoàng An).

Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương được đề xuất đầu tư hoàn thiện các nhánh kết nối và mở rộng.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang thi công dang dở giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe. Dự án vừa được gỡ vướng, tái khởi động và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025.

Riêng hai nút giao trong quy hoạch giữa cao tốc với quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Tạo sẽ được hoàn thành giai đoạn 1 theo nguồn vốn của VEC.

TP kiến nghị sẽ đầu tư hoàn chỉnh các nút giao này giai đoạn sau bằng các dự án riêng để phù hợp với tình hình phát triển đô thị của khu vực và phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án liên quan.

TP cũng tính toán và đề xuất mở kết nối cao tốc này với đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), trước đây do ADB và JICA không đồng thuận đưa vào dự án.

Tuy nhiên Sở Giao thông vận tải đánh giá đường Rừng Sác độc đạo kết nối trung tâm TP, tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận đến huyện Cần Giờ. Việc kết nối giao thông đến huyện chủ yếu thông qua hệ thống giao thông đường thủy. Do đó mở nút giao kết nối vào cao tốc là cần thiết.

Đối với Vành đai 3 TPHCM, dự án hiện có 10 vị trí nút giao. Sở GTVT đề xuất bổ sung thêm lối ra, vào cao tốc với đường Phước Thiện, TP Thủ Đức.

Việc này tạo thuận lợi kết nối giao thông và phát triển đô thị TP Thủ Đức trong tương lai và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên tuyến Vành đai 3.

Vành đai 3 TPHCM hiện có 10 vị trí nút giao - ảnh phối cảnh đoạn Vành đai 3 qua cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: TCIP).

Tuyến này còn được đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công; chuẩn bị đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối đường vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Võ Văn Kiệt nối dài kết nối đến đường vành đai 3; đồng thời đầu tư đường dẫn kết nối với cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Sở GTVT TP cũng tham mưu bổ sung quy hoạch tuyến kết nối đường Vành đai 2 đến cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Hiện, việc kết nối từ trung tâm TP lên khu vực tây bắc và tỉnh Tây Ninh chỉ dựa vào quốc lộ 22. Tuyến đường này có lưu lượng giao thông lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Trong khi theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cao tốc TPHCM - Mộc bài có điểm đầu giao với Vành đai 3.

Do đó, TP đang nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến đường dẫn kết nối từ đường vành đai 2 đến nút giao cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đường Vành đai 3 nhằm tăng cường khả năng kết nối và tạo trục giao thông mới, góp phần giảm tải cho quốc lộ 22.