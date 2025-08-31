TPHCM chi hơn 1.000 tỷ đồng để tặng quà Quốc khánh

UBND TPHCM vừa có quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết 263 của Chính phủ.

Cụ thể, UBND TPHCM bổ sung ngân sách Nhà nước cho Công an TPHCM, UBND các xã, phường, đặc khu để kịp thời thực hiện chính sách vừa được thông qua với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố bổ sung từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định là hơn 898 tỷ đồng; bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố gần 21 tỷ đồng.

Người dân có thể nhận quà qua tài khoản hưởng an sinh xã hội hoặc trực tiếp bằng tiền mặt, tùy theo tình hình thực tế (Ảnh: Trần Lê).

UBND TPHCM giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp bổ sung nguồn kinh phí năm 2025 cho Công an TPHCM và UBND xã, phường, đặc khu theo quy định. Các địa phương tiếp nhận, phân bổ kinh phí để tặng quà nhân dân, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp.

Trong số các đơn vị hành chính cấp cơ sở tại TPHCM, phường Chánh Hưng là địa phương có kinh phí thực hiện chính sách tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cao nhất, với hơn 18,2 tỷ đồng, tương ứng hơn 182.000 nhân khẩu.