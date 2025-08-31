TPHCM chi hơn 1.000 tỷ đồng để tặng quà Quốc khánh
(Dân trí) - TPHCM vừa bổ sung ngân sách Nhà nước cho công an thành phố và các địa phương hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân dịp 2/9.
UBND TPHCM vừa có quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết 263 của Chính phủ.
Cụ thể, UBND TPHCM bổ sung ngân sách Nhà nước cho Công an TPHCM, UBND các xã, phường, đặc khu để kịp thời thực hiện chính sách vừa được thông qua với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố bổ sung từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định là hơn 898 tỷ đồng; bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố gần 21 tỷ đồng.
UBND TPHCM giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp bổ sung nguồn kinh phí năm 2025 cho Công an TPHCM và UBND xã, phường, đặc khu theo quy định. Các địa phương tiếp nhận, phân bổ kinh phí để tặng quà nhân dân, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp.
Trong số các đơn vị hành chính cấp cơ sở tại TPHCM, phường Chánh Hưng là địa phương có kinh phí thực hiện chính sách tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cao nhất, với hơn 18,2 tỷ đồng, tương ứng hơn 182.000 nhân khẩu.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị liên quan đến chủ trương tặng quà cho công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng.
Để triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; rà soát ngay diện được nhận quà tặng và chuyển đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9.
Đến ngày 29/8, theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, gần 20 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.
Các ngân hàng gồm nhóm "big 4" (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) là Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và nhóm ngân hàng tư nhân, gồm: ACB, BVBank, Co-opBank, HDBank, KienlongBank, LPBank, MB, Nam A Bank, NCB, PVcomBank, Sacombank, ShinhanBank, TPBank, Vikki Bank.
Không chỉ qua các ngân hàng, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money.