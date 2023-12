Kiểm tra nồng độ cồn đột xuất ở TPHCM, tỷ lệ vi phạm tăng 94%

Thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cung cấp tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của thành phố, chiều 21/12.

Thượng tá Hà cho biết, trong đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn từ 16/11 đến 15/12 vừa qua, Công an TPHCM đã xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.095 trường hợp (tỷ lệ 94%) so với cùng kỳ năm 2022, so với tháng liền kề tăng 595 trường hợp (tỷ lệ 36%).

Thượng tá Lê Mạnh Hà cung cấp thông tin tại họp báo chiều 21/12 (Ảnh: Tâm Linh).

Về tỷ lệ tăng 94% số trường hợp vi phạm, đại diện Công an TPHCM cho biết, kết quả xử lý vi phạm tăng cao như thế là không có gì bất thường, vì đây là thời điểm TPHCM mở cao điểm xử phạt.

Công an TPHCM không chỉ tăng cường lực lượng, mà còn bố trí thêm trang thiết bị cho công an các quận, huyện để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng không tập trung kiểm tra vào thời điểm nào mà kiểm tra bất kỳ thời gian nào trong ngày. Điều này cũng là một phần khiến số trường hợp vi phạm được phát hiện tăng hơn so với cùng kỳ.

"Thời gian đầu số người bị phạt tăng rất cao, nhưng những ngày gần đây, số người vi phạm đã giảm do người dân đã ý thức chấp hành tốt hơn", Thượng tá Hà nhận định.

CSGT đo nồng độ cồn bất chợt người đi đường ở TPHCM (Ảnh: Tâm Linh).

Cùng thời điểm trên, trên địa bàn thành phố xảy ra 180 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết, 131 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2022 tăng 8 vụ, giảm 10 người chết, tăng 5 người bị thương; so với tháng liền kề giảm 25 vụ, giảm 36 người chết, giảm 2 người bị thương.

"Qua con số này có thể thấy rõ hiệu quả của việc siết chặt kiểm tra xử lý nồng độ cồn, đó là số người chết so với cùng kỳ năm 2022 giảm rất sâu", Thượng tá Lê Mạnh Hà nhận xét.