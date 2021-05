TPHCM: 7 địa điểm bị phong tỏa vì Covid-19

Dân trí Tính đến trưa 20/5, cơ quan chức năng đã phong tỏa 7 địa điểm để ngăn chặn dịch Covid-19 ở các quận 3, 7, 10, Bình Tân và TP Thủ Đức.

Thêm 3 khu vực bị phong tỏa trong sáng 20/5

Trưa 20/5, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, một nữ bệnh nhân 65 tuổi làm nghề bán quán ăn ngụ tại quận 3 đã dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 3 trong 3 ngày qua tại TPHCM.

Một ngày trước khi phát bệnh, hôm 19/5, bệnh nhân 65 tuổi đi cùng con đến khám sức khỏe tại Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo (quận 10).

Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo (quận 10) bị phong tỏa sáng 20/5.

Trước diễn biến này, sáng sớm 20/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa đối với Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo.

Tiếp đến, tại nơi ở của bệnh nhân 65 tuổi - hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, nhà chức trách cũng nhanh chóng phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm với những người dân sinh sống tại đây.

Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 bị phong tỏa trong sáng 20/5 (ảnh: Phạm Nguyễn).

Con hẻm nằm ở trung tâm quận 3, thường ngày khá đông đúc người qua lại.

Trưa 20/5, đường Đoàn Phú Tứ (phường An Lạc An, quận Bình Tân, TPHCM), nơi có 72 hộ dân sinh sống với hơn 300 nhân khẩu cũng bị phong tỏa do có trường hợp nghi mắc Covid-19.

Đường Đoàn Phú Tứ (phường An Lạc An, quận Bình Tân, TPHCM) có 72 hộ dân sinh sống với hơn 300 nhân khẩu đang bị phong tỏa (ảnh: Hoàng Thuận).

Bà Trang Thị Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân) cho biết, một người dân sống tại đây nghi mắc Covid-19, nên địa phương đã khẩn trương phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm với tất cả người dân. Chưa rõ trường hợp này có liên quan đến 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện từ ngày 18/5 đến nay hay không.

Hàng trăm người bị cách ly liên quan 2 ca dương tính ngoài cộng đồng

Sáng 18/5, qua các kết quả xét nghiệm, ngành y tế thành phố ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

Bệnh nhân thứ nhất là nam 35 tuổi (BN4514), ngụ tại chung cư Sunview Town thuộc TP Thủ Đức.

Người thứ hai là nữ 36 tuổi (BN4583), ngụ tại quận 7, đồng nghiệp của nam bệnh nhân trên.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp phong tỏa, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Đến nay, block A1 của chung cư Sunview Town với khoảng 1.500 nhân khẩu đang bị phong tỏa. Ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với toàn cư dân sinh sống ở 3 block còn lại.

Một phần chung cư Sunview Town đang bị phong tỏa.

Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy liên quan đến ca sống ở Sunview Town là 5.955, trong đó 5.863 người âm tính, 92 người chờ kết quả.

Đối với BN4583 sinh sống ở quận 7, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa tòa nhà 7 tầng ở đường số 10, phường Tân Kiểng, nơi có 82 hộ dân sinh sống.

Ngôi nhà 7 tầng bị phong tỏa trong đêm (ảnh: Hải Long).

Lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc (ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, lực lượng chức năng quận 7 còn tiến hành phong tỏa một chung cư cao cấp trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận) do liên quan đến ca bệnh dương tính SARS-CoV-2.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến 2 ca bệnh trên, 200 người trong Công ty cổ phần Tập đoàn Grove (trụ sở ở quận 3) đã được chuyển đến các khu cách ly tập trung. Cơ quan chức năng đang tạm ngưng hoạt động toàn bộ tòa nhà số 212 Pasteur để khử khuẩn đến hết ngày 20/5 - đây là nơi bệnh nhân 4514 từng đến trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng có mặt ở công ty cổ phần Tập đoàn Grove, trụ ở tại quận 3 trong sáng 18/5 (ảnh: Hải Long).

Vân Sơn - Xuân Hinh