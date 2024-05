TP Phan Thiết điều bộ đội, xe múc đến khắc phục cát đỏ ở Mũi Né

Sau sự cố cát đỏ tràn xuống khu dân cư ở phường Mũi Né và Hàm Tiến (TP Phan Thiết, Bình Thuận), ông Lê Văn Chơn, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận), đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố cát đỏ tràn xuống khu dân cư tại khu du lịch Mũi Né (Ảnh: Phú Việt).

Mưa lớn kéo dài rạng sáng 21/5, khiến lượng lớn bùn, cát đỏ từ đồi cao theo nước mưa tràn xuống 2 đoạn đường trên địa bàn phường Mũi Né và Hàm Tiến vùi lấp nhà cửa, ô tô, xe máy của người dân (Ảnh: Phú Việt).

Ngay sau sự cố, UBND TP Phan Thiết huy động hàng chục xe cơ giới cùng các lực lượng quân đội, công an, thanh niên để dọn dẹp lượng bùn, cát đỏ khổng lồ.

Ông Chơn yêu cầu các lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an ninh trật tự qua khu vực bị cát tràn, đồng thời thống kê thiệt hại trong sự cố sáng nay.

Nhiều ô tô du lịch bị cát đỏ vùi lấp gây thiệt hại nặng nề. Đặc biệt có ô tô 16 chỗ bị vùi lấp gần hết chiều cao chiếc xe.

Hàng chục máy móc, trang thiết bị cơ giới được huy động để dọn dẹp lượng cát khổng lồ tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Đình Chiểu. Dự kiến, trong sáng nay công tác dọn dẹp cơ bản hoàn thành, người dân, du khách có thể di chuyển bình thường trở lại.

Lực lượng dân quân tại địa phương được tăng cường dọn dẹp, hỗ trợ người dân cào cát đỏ ra khỏi nhà.

Nhiều đoạn ven biển lượng bùn cát đỏ tràn ít nên công tác khắc phục, dọn dẹp nhanh chóng. Khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân có thể di chuyển qua lại khu vực cát tràn.

Lực lượng chiến sĩ bộ đội ở Thành đội Phan Thiết đang thu dọn lượng cát tràn vào một nhà hàng tại khu du lịch Mũi Né.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận, trong những giờ qua, khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Đức Linh đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo được từ 20h ngày 20/5 đến 2h ngày 21/5, tại Hàm Tiến 72,8mm; Phong Phú 70.6mm; Bàu Trắng 69mm; Mũi Né 60.1mm; Mê Pu 67.6mm; Vĩnh Hảo 48,8mm; Đa Kai 32,6mm, Liên Hương 31.4mm... Cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 - 30mm.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa tin cảnh báo, đêm 20/5 và sáng sớm ngày 21/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo ngày và đêm 21/5, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.