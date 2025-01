Tổng Bí thư: Đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

Sáng 16/1, tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2025 đạt hai con số

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tới thăm và làm việc với tỉnh Nam Định - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, lịch sử yêu nước và cách mạng, nơi phát tích của Vương triều Trần, vương triều thịnh vượng của đất nước, quê hương của nhiều vị lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2024, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Nam Định thực hiện quyết liệt các phương án, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và đoàn kết trong hành động của toàn Đảng bộ, nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2025 của tỉnh đạt hai con số; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội.

Tỉnh cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới để gia tăng thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư đề nghị chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu giữ vững thành tích dẫn đầu về chất lượng giáo dục.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định số 88 QĐ-TTg ngày 14/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ cho lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn.

Tổng Bí thư lưu ý, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nam Định, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan liên quan tháo gỡ ngay những vướng mắc; nghiên cứu bổ sung quy hoạch đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch điện VIII một số dự án điện; Quy hoạch nhóm cảng biển để tạo động lực cho Nam Định nói riêng và vùng đồng bằng Sông Hồng ngày càng phát triển.

Chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Nam Định một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Trần

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Trần.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nhà lưu niệm ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường) và Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh (thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường).

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình ông Đinh Quốc Phòng (huyện Xuân Trường), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lập thành tích xuất sắc khi 7 lần bắn cháy xe tăng, tiêu diệt trên 100 tên Mỹ - ngụy.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng với ý chí, nghị lực vượt lên mọi khó khăn trong lửa đạn chiến tranh, gương mẫu trong thời bình là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi gương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư đã đến kiểm tra tình hình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và tặng quà cho kỹ sư, công nhân cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh tỉnh Nam Định đã chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch, có chủ trương đầu tư dự án phù hợp với tình hình của địa phương nhằm bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý, tỉnh tiếp tục rà soát các quy hoạch, dự án, đảm bảo tiết kiệm và an toàn.