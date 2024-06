Tổ trưởng Bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở hưởng 2,5 triệu đồng/tháng

Thông tin đó được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra trong thông báo nội dung phiên họp của UBND tỉnh vừa diễn ra.

100% thành viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên; mức tiền hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Trong đó, Vĩnh Phúc thống nhất mức tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với tổ viên là 1,8 triệu đồng/tháng, tổ phó là 2 triệu đồng/tháng và tổ trưởng là 2,5 triệu đồng/tháng.

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ở Vĩnh Phúc có thể nhận hỗ trợ thường xuyên 2,5 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa: Văn Nhất).

Tờ trình và dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập tại các xã, phường, thị trấn và số lượng thành viên tại các thôn, tổ dân phố cũng được thống nhất cao.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ 1/7. Theo luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã/phường/thị trấn, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên) là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.

Giải thể 2 trung tâm thuộc Sở Ngoại vụ và Sở Văn hóa

Các thành viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất sáp nhập vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trong năm 2025.

Việc giải thể Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ thuộc Sở Ngoại vụ và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc cũng nhận được 100% ý kiến đồng ý.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu về việc sử dụng con dấu của 2 trung tâm sau khi giải thể, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, các thành viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất khai quật khảo cổ học di tích Đồng Đậu (thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc) và dừng triển khai xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu tại 2 tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP Vĩnh Yên.