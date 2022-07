Tổ trật tự thay nhau vác người phụ nữ đuối nước chạy dọc bãi biển

Ngày 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 23h ngày 7/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự dọc bãi biển Sầm Sơn, Tổ quản lý trật tự du lịch số 2, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn do Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng Công an phường Trường Sơn, cùng 3 thành viên trong tổ phát hiện người phụ nữ trôi dạt trên mặt nước, trong tư thế nằm úp.

Người phụ nữ trôi dạt trên biển được lực lượng chức năng vớt và cứu mạng kịp thời (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thiếu tá Thuận cùng các thành viên trong tổ đã nhanh chóng chạy xuống vớt người phụ nữ lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu như: Thổi ngạt, ép lồng ngực, vác lên vai chạy dọc bãi biển để ép nước ra ngoài…

Khi thấy người phụ nữ có dấu hiệu thở được trở lại, tổ công tác đã cùng người dân dùng phương tiện đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn cấp cứu. Nhờ được sơ, cấp cứu, chăm sóc tích cực kịp thời, đến sáng 8/7, người phụ nữ trên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi được lực lượng chức năng sơ cứu và được các bác sĩ chăm sóc, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận - Phó trưởng Công an phường Trường Sơn, để bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bãi biển Sầm Sơn, UBND thành phố Sầm Sơn đã thành lập các Tổ quản lý trật tự du lịch biển.

"Chúng tôi có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự 24/24h mỗi ngày tại khu vực được phân công. Khuya 7/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đến đoạn bến thuyền gần chân đền Độc Cước thì Tổ quản lý trật tự phát hiện sự việc trên", Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận cho biết.