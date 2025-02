"TNGT giảm trong kỳ nghỉ Tết dài cho thấy tính đúng đắn của Nghị định 168"

Chiều 3/2, ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Theo báo cáo, trong dịp Tết, toàn quốc xảy ra 411 vụ tai nạn giao thông, làm chết 191 người, 354 người bị thương, giảm từ 38% đến 40% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày đều giảm, cho thấy tính đúng đắn của Nghị định 168.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Số người tử vong, tai nạn giảm, dù chỉ một người cũng là điều rất đáng mừng, không có phần thưởng nào hơn, không có động viên nào hơn bằng điều này, theo lời người đứng đầu Chính phủ.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có việc Đảng bộ Chính phủ được thành lập với khoảng 270.000 đảng viên, là Đảng bộ Chính phủ đầu tiên sau 95 năm thành lập Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng không có mục đích nào khác là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Điểm lại tình hình trong dịp Tết năm nay với một số nét khác biệt so với các năm trước, Thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tương đối tốt. An sinh xã hội được bảo đảm, lương thưởng Tết cho người lao động tăng lên so với năm ngoái và những năm trước đây.

Theo thống kê, tiền lương bình quân của người lao động năm 2024 đạt gần 9 triệu đồng/tháng, tăng so với năm 2023. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng cho biết tới đây Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên để triển khai nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai ngay sau Tết.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp Quốc hội sắp tới; tiếp tục hoàn thành các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai và chuẩn bị tốt việc triển khai dự án hạ tầng lớn thời gian tới như đường sắt, nhà máy điện hạt nhân…

Ngay sau Tết cũng là mùa lễ hội, Thủ tướng lưu ý cùng với triển khai các nhiệm vụ thường xuyên phải tổ chức thật tốt để người dân tham gia các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, chống mê tín, dị đoan, lãng phí…

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục cố gắng, phấn đấu với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, đã bàn là phải thông, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể.