Tinh thần Quốc khánh bất diệt thành động lực đưa dân tộc vào kỷ nguyên mới

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo) vừa có thư cảm ơn sau khi kết thúc Đại lễ A80.

Theo Ban Chỉ đạo, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và thành công tốt đẹp.

Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc, khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện này, theo Ban Chỉ đạo, cũng khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hoà bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực to lớn đưa dân tộc vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 xin tri ân và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hoả tuyến, dân quân, du kích, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước, đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước

- Đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài

- Lãnh đạo các chính Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tham dự Lễ kỷ niệm, gửi điện chúc mừng

- Các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố

- Các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, các ngành và các giới đã tham gia trong các khối diễu binh, diễu hành

- Các chuyên gia, nhà khoa học, anh chị em văn nghệ sĩ, nhà thiết kế và sản xuất chương trình; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, xuất bản trong nước và quốc tế

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các em và các cháu thanh thiếu nhi;

- Đội ngũ diễu binh các nước anh em: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia

- Đặc biệt là Thành uỷ, HĐND, UBND và toàn thể nhân dân Thủ đô Hà Nội...

Đã tham gia các hoạt động kỷ niệm và đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả vào sự thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Những đóng góp ấy đã góp phần mạnh mẽ lan toả thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn, theo Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh sự thành công của các hoạt động và Lễ kỷ niệm lần này một lần nữa khẳng định chân lý: Mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn tin tưởng tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa Dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.