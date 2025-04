Tin lời công an "dỏm", người phụ nữ suýt mất 220 triệu đồng

Chiều 25/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cùng ngày 25/4, bà Vũ Thị Lan (SN 1954, ở huyện Mai Sơn) đến giao dịch tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn.

Theo cảnh sát, thời điểm tới giao dịch, bà Lan vội vàng yêu cầu nhân viên tại ngân hàng đóng sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 220 triệu đồng trong sổ tiết kiệm cho một chủ tài khoản mang tên Lê Văn Ngọc.

Bà Lan (đứng giữa) may mắn giữ lại được số tiền tiết kiệm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo bà Lan chia sẻ, đây là số tiền cả gia đình bà tích góp trong nhiều năm gửi tiết kiệm và để dưỡng già. Sau đó, 2 nhân viên ngân hàng nhận ra điều bất thường và đã quyết định tạm dừng giao dịch, để hỏi kỹ hơn về món tiền bà Lan chuyển đi và báo cảnh sát để cùng phối hợp xác minh.

Tại cơ quan chức năng, bà Lan thông tin rằng có một đối tượng không rõ danh tính, tự xưng là lực lượng công an điều tra gọi điện cho bà, và thông báo rằng bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, đồng thời yêu cầu bà phải chuyển tiền ngay để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng xấu cũng yêu cầu nạn nhân không được phép tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình, chỉ lẳng lặng chuyển tiền, không thì "tội sẽ càng nặng thêm".

Cảnh sát cho biết, rất may nhờ sự nhạy bén của 2 nhân viên ngân hàng và lực lượng Công an thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn mà số tiền 220 triệu đồng của bà Lan đã được giữ lại an toàn.

Qua sự việc trên Công an Sơn La khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng với những cuộc gọi giả mạo, đánh vào tâm lý lo sợ vướng vào vi phạm pháp luật của các đối tượng xấu.