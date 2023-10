Ngày 3/10, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội… tìm học sinh lớp 10 bị lũ cuốn trôi, khoảng 11h trưa nay, thi thể em Ngô Quốc Chinh đã được tìm thấy, cách địa điểm bị lũ cuốn khoảng 20km.

Hiện trường tìm thấy thi thể em Chinh (Ảnh: Hữu Thắng).

Thi thể em Chinh đang được lực lượng chức năng khâm liệm và bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, đêm 30/9, 2 học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 là Ngô Quốc Chinh (SN 2008) và Lương Minh Hữu (SN 2007) đi xe đạp điện từ khu vực nhà trọ gần trường ở xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) về bản Mường Ham (xã Châu Cường).

Đến giữa cầu tràn Mường Ham, do trời mưa to và nước chảy xiết, 2 học sinh đã bị cuốn trôi. May mắn em Hữu đã bơi được vào bờ, còn Chinh bị nước lũ cuốn mất tích.