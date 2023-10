Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội… tìm kiếm hai học sinh bị lũ cuốn trôi.

Các lực lượng đã lập chốt tìm kiếm dọc theo suối từ Cầu tràn Mường Ham, xã Châu Cường đến Cầu Dinh, xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp).

Bên cạnh đó, nhân dân trong khu vực cũng được huy động phối hợp thực hiện công tác hậu cần và hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng địa bàn tìm kiếm 2 học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm học sinh mất tích dọc khe suối (Ảnh: Huy Nhâm).

Trước đó, khoảng 24h ngày 30/9 đến 1h ngày 1/10, 2 học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 là Ngô Quốc Chinh (SN 2008, bản Công, xã Châu Hồng, lớp 10) và Lương Minh Hữu (SN 2007, trú tại xóm Hạ Đông, xã Châu Cường, lớp 11C6) đi xe đạp điện từ khu vực nhà trọ gần trường ở xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) về bản Mường Ham (xã Châu Cường).

Đến giữa cầu tràn Mường Ham, do trời mưa to và nước chảy xiết, 2 học sinh đã bị cuốn trôi. May mắn em Hữu đã bơi được vào bờ, còn Chinh bị nước lũ cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc theo khe suối trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Ảnh: Huy Nhâm).

Đến 17h chiều cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Thầy Đặng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp 3, cho biết 2 học sinh gặp nạn ở trọ tại khu vực xã Châu Quang, xung quanh khu vực trường.

"Tôi có nghe báo cáo lại, lúc tối 2 em đi từ phòng trọ về nhà bạn ở xã Châu Cường để ngủ. Khi đi qua cầu tràn thì bị nước cuốn trôi, một em đã bơi vào được bờ an toàn, còn một em mất tích chưa tìm thấy", thầy Hiệp cho biết.