Tìm kiếm người đàn ông bị sóng cuốn ra biển khi đi cào ngao sau bão

Dân trí Trong khi đi cào ngao sau bão, người đàn ông 56 tuổi bị sóng biển ập vào, cuốn trôi ra xa.

Tối 26/9, Thượng tá Phạm Hữu Tình - Chính trị viên Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An) - cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền hai xã Quỳnh Bảng và Quỳnh Liên (huyện Quỳnh Lưu); lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng gia đình đang nỗ lực tìm kiếm ông Lê Văn T. (SN 1965, trú xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu).

Đồn biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm người đàn ông bị sóng biển đánh trôi ra xa khi đi cào ngao sau bão (Ảnh: L.T).

Tranh thủ sau bão, ngao dạt vào bờ biển nhiều, chiều 26/9, ông T. và một người trong làng đến khu vực bãi biển tiếp giáp 2 xã Quỳnh Liên và Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu để cào ngao. Trong khi đang cào ngao thì anh T. bị sóng lớn bất ngờ ập vào cuốn ra xa.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Quỳnh Phương khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm.

"Đêm tối, sóng to, gió lớn, cộng với trời mưa khiến công tác cứu nạn, cứu hộ hết sức khó khăn" - Thượng tá Phạm Hữu Tình cho hay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, ngày 25/9, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có mưa to đến rất to. Sau bão, một lượng lớn ngao dạt vào bờ biển. Ngày 26/9, tranh thủ ngớt mưa, nhiều người dân đổ xô ra bờ biển "vớt lộc" bất chấp sóng lớn.

Hoàng Lam