Tìm chỗ hút thuốc lào, nam thanh niên vung điếu vào mặt cán bộ kiểm dịch

Dân trí Đi thăm bạn gái về, thấy chiếc điếu cày ven đường, Đức bảo Điệp tìm chỗ hút. Gặp chốt kiểm dịch, hai thanh niên bỏ chạy, dùng điếu tấn công cán bộ trong tổ.

Ngày 23/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Bùi Xuân Điệp (SN 2003, trú tại xã Tân Lập, Đan Phượng) và Cù Anh Đức (SN 2003, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Công an lấy lời khai của Cù Anh Đức.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 19/8, Điệp điểu khiển xe máy không biển kiểm soát chở Đức từ thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) đến phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) để thăm bạn gái của Đức.

Đến 21h cùng ngày, Điệp chở Đức quay lại thị trấn Phùng thì thấy ven đường có một chiếc điếu cày. Đức xuống xe lấy chiếc điếu rồi bảo Điệp đi vào đường N6 thuộc xã Song Phương, huyện Đan Phượng tìm chỗ hút thuốc.

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại đường N6, các đối tượng thấy cán bộ trực chốt ra hiệu lệnh kiểm tra nên đã phóng xe vượt qua chốt. Cán bộ của chốt đã đuổi theo các đối tượng thì bị Đức cầm điếu cày vụt vào tay và mặt.

Hai đối tượng tiếp tục quay lại chốt để đi ra quốc lộ 32 thì đâm vào rào chắn và bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khống chế, bắt giữ.

Đặng Văn Tình bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ.

Trước đó, ngày 20/8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Bình Minh (SN 1989) và Trần Anh Quân (SN 1987, cùng trú tại Khương Trung, Thanh Xuân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, chiều ngày 10/8, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại số 221 Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung) phát hiện Đặng Bình Minh điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở theo một cháu bé khoảng 12 tuổi và Trần Anh Quân. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì Minh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Khi thấy Đại úy Ngô Hải Phú, cán bộ Công an phường Khương Trung, áp sát và yêu cầu dừng xe, đối tượng Quân (ngồi sau xe) đã dùng tay kẹp cổ Đại úy Phú, khiến Đại úy Phú bị lôi theo xe và ngã đập vai xuống đường. Hậu quả, Đại úy Phú bị gãy xương đòn phải.

Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Quân, đưa về trụ sở để làm rõ. Đối tượng Minh điều khiển xe bỏ chạy, đến 19h cùng ngày thì đến Công an phường Khương Trung trình diện. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định, đối tượng Minh dương tính với chất ma túy.

Trung úy Lưu Trường Giang bị đối tượng Tình đâm xe làm vỡ xương bánh chè.

Cũng với hành vi chống người thi hành công vụ, ngày 23/8, Công an huyện Mê Linh đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Tình (SN 2003; trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Khoảng 22h10 ngày 21/8, tại chốt kiểm soát số 3 xã Kim Hoa (huyện Mê Linh), tổ công tác làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy bịt biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe đâm vào Trung úy Lưu Trường Giang, cán bộ Công an huyện Mê Linh, rồi bỏ xe chạy trốn. Hậu quả, Trung úy Giang bị vỡ xương bánh chè chân trái và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm là Đặng Văn Tình. Bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc, Tình khai nhận do biết có chốt kiểm dịch nhưng sợ bị phạt nên đã cố tình tắt đèn và đi với tốc độ cao, đâm vào cán bộ tổ kiểm soát đang làm nhiệm vụ.

Hiện các đơn vị chức năng Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 23/8, các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Hà Nội đã kiểm soát 7.851 lượt phương tiện (trong đó 52 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 10.301 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.169 lượt phương tiện quay đầu (trong đó có 1.412 lượt không vào thành phố; 757 lượt không ra ngoài thành phố); xử phạt hành chính 50 trường hợp (33 trường hợp ra ngoài không có lý do; 10 trường hợp không đeo khẩu trang; 7 trường hợp vi phạm khác). Các lực lượng chức năng thuộc Công an Hà Nội phát hiện, lập hồ sơ tham mưu các cấp có thẩm quyền xử phạt 713 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, không đeo khẩu trang nơi công cộng: 48 trường hợp; 664 trường hợp vi phạm khác như: không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách… 6 tổ công tác đặc biệt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã kiểm soát 1.824 trường hợp; trong đó, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 27 trường hợp (13 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; 14 trường hợp không có giấy đi đường.

Phúc Lâm