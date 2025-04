Tiết lộ nguyên nhân 2 vụ nổ liên tiếp khiến 4 người thương vong ở Nghệ An

Ngày 17/4, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), cho biết, liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vụ nổ xảy ra tại nhà ông H.V.Q. (xóm Quyết Tiến), cơ quan Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đã thụ lý, giải quyết theo trình tự, thẩm quyền.

Vào ngày 27/8/2024, tại nhà ông H.V.Q. (SN 1964, xóm Quyết Tiến) xảy ra một vụ nổ lớn khiến ông Q. và bà H.T.H. (SN 1971, vợ ông Q.) tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ khiến vợ chồng ông H.V.Q. tử vong, 5 công trình nhà ở bị hư hỏng nặng (Ảnh: Tú Hưng).

Ngày 29/8/2024, khi anh T.C.H. (37 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) sử dụng máy múc để dọn dẹp hiện trường, vụ nổ thứ 2 xảy ra, khiến H. và ông H.M.Đ. (em trai nữ chủ nhà) bị thương.

Sau 2 vụ nổ liên tiếp, UBND huyện Quỳ Hợp đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ lực lượng và thiết bị chuyên dụng rà phá vật liệu nổ tại khu vực này.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, vụ nổ thứ nhất do quá trình sản xuất chế tạo thuốc pháo nổ gây ra. Nguyên nhân vụ nổ thứ 2 là do quá trình gàu máy múc cào xới bê tông, kim loại, vôi vữa... tạo ra ma sát gây cháy, nổ thuốc nổ có tại vị trí cào xới.

Vụ nổ ngoài gây thiệt hại về người, tài sản cho chủ nhà, còn gây hư hại nặng về công trình nhà ở của 4 hộ dân xung quanh.

4 hộ dân bị thiệt hại do vụ nổ yêu cầu người thân ông Q. đền bù 780 triệu đồng (Ảnh: Doãn Thái).

Các hộ dân này đã yêu cầu người đại diện hợp pháp của vợ chồng ông H.V.Q. có trách nhiệm đền bù tổng thiệt hại 780 triệu đồng. Tuy nhiên, phía người thân ông Q. chỉ thống nhất hỗ trợ 665 triệu đồng.

UBND xã Tam Hợp và các cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp đã tổ chức buổi làm việc giữa người được các con của vợ chồng ông Q. ủy quyền và 4 hộ dân nói trên. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được mức hỗ trợ sửa chữa công trình nhà ở bị hư hại do vụ nổ gây ra.

"Do ông H.V.Q. và bà H.T.H. đều đã tử vong, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Việc thực hiện nghĩa vụ đền bù tài chính đối với thiệt hại do vụ nổ gây ra liên quan đến tài sản, di sản thừa kế của vợ chồng ông Q. để lại.

Các bên không thỏa thuận được, cơ quan chức năng hướng dẫn gửi đơn ra tòa án giải quyết", ông Trần Xuân Lục thông tin.