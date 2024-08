Vụ nhà dân sập sau tiếng nổ lớn: 2 người tử vong

Sáng 28/8, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp, xác nhận, vụ nổ xảy ra vào chiều tối qua trên địa bàn khiến ông H.V.Q. (57 tuổi, trú xã Tam Hợp) và bà H.T.H. (vợ ông Q.) tử vong.

Theo ông Lục, tối 27/8, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể ông Q. và bà H. để gia đình tổ chức lễ an táng. Sáng nay (28/8), cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ nổ khiến vợ chồng ông Q. tử vong (Ảnh: N. Giang).

"Vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản của gia đình ông Q. Chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương đang vận động quyên góp, để hỗ trợ, chia sẻ một phần mất mát, thiệt hại với gia đình ông Q.", ông Lục thông tin thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 17h20 ngày 27/8, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn xảy ra tại gia đình ông H.V.Q. Vụ nổ khiến mái nhà bị thổi bay, tường đổ sập. Thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ chồng ông Q. đang ở trong nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng huyện Quỳ Hợp đã có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.