Hình ảnh đồng đội đưa thi hài 3 liệt sĩ qua nhà riêng, đến Nhà tang lễ QG

(Dân trí) - Sáng 5/8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 diễn ra lễ tang 3 liệt sĩ CAND, đông đảo người thân, bạn bè và đồng đội có mặt để tiễn đưa thi hài các chiến sĩ qua nhà riêng sau đó về Nhà tang lễ Quốc gia.

Sáng nay, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 đã diễn ra lễ nhập quan, di quan của 3 liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ: Thượng tá Đặng Anh Quân (SN 1977, Đội trưởng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy), Thượng úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; Cán bộ, Đội Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003, Chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) (Ảnh: Mạnh Quân).

Tang lễ diễn ra từ 7h30 tới 9h sáng, sau đó di hài 3 liệt sĩ sẽ được đưa qua nhà riêng rồi di chuyển đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) (Ảnh: Mạnh Quân).

Đúng 7h30, các nghi thức thực hiện tang lễ bắt đầu, rất đông người thân, gia quyến, đồng đội, bạn bè... của 3 liệt sĩ đã có mặt, nghẹn ngào khóc thương các liệt sĩ hi sinh khi tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu người (Ảnh: Mạnh Quân).

Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của những người ở lại khi chứng kiến người cháu, người con, người chồng, người cha, người đồng đội... đã ra đi mãi mãi (Ảnh: Mạnh Quân).

Đúng 9h, người thân, gia quyến cùng đồng đội tiến hành làm lễ tiễn đưa các liệt sĩ về nhà riêng (Ảnh: Mạnh Quân).

Những người đồng đội từng kề vai sát cánh, thực hiện nhiều nhiệm vụ với 3 chiến sĩ Quân - Việt - Phúc vẫn tiếp tục kề sát vai, cùng nâng thi hài đưa các Liệt sĩ trở về nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Ba chuyến xe đưa linh cữu của các liệt sĩ di chuyển qua nhà riêng rồi sau đó tới Nhà tang lễ Quốc gia (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Linh cữu của Liệt sĩ Đặng Anh Quân trên đường trở về nhà riêng di chuyển qua đường Láng (quận Đống Đa) (Ảnh: Mạnh Quân).

Rất đông người dân, hàng xóm của liệt sĩ xúc động đứng quanh đoạn đường đưa di ảnh của anh trở về nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Hàng dài người dân đứng kín lối vào nhà riêng của Liệt sĩ Đặng Anh Quân (Ảnh: Mạnh Quân).

Công an Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 Liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân vào chiều cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Thi hài Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được đưa qua nhà riêng tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân, hàng xóm đứng kín hai bên đường để tỏ lòng biết ơn và tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nhiều người đã không cầm được nước mắt (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thi hài Liệt sĩ Đỗ Đức Việt được đoàn xe tang đưa về nhà riêng tại quận Hà Đông. Các chiến sĩ lực lượng CAND xếp hàng dài dọc tuyến đường, nghiêm trang chào tiễn biệt người đồng đội (Ảnh: Phạm Văn).

Hình ảnh người nhà Liệt sĩ Đỗ Đức Việt đưa di ảnh vào nhà riêng trước sự xót thương của gia đình, bạn bè, hàng xóm (Ảnh: Phạm Văn).

Cán bộ, học viên Học viện An Ninh xếp hàng dọc đường Nguyễn Trãi chào tiễn biệt Liệt sĩ Đỗ Đức Việt khi đoàn xe tang đi qua (Ảnh: Phạm Văn).

Đoàn xe đưa thi hài Thượng tá Đặng Anh Quân từ nhà riêng qua phố Trần Thánh Tông về Nhà Tang Lễ Quốc gia (Ảnh: Vân Hương).

Thi hài của Thượng tá Đặng Anh Quân được các đồng đội kề vai cùng nâng quan, nghiêm trang đưa vào Nhà tang lễ Quốc gia (Ảnh: Vân Hương).

Thi hài Thượng tá Đặng Anh Quân và Thượng úy Đỗ Đức Việt đặt cạnh nhau bên trong Nhà tang lễ Quốc gia để chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và đưa tang vào hồi 13h chiều nay (Ảnh: Trịnh Nguyễn).