Thuyền trưởng tàu Vịnh Xanh đã cảnh báo hành khách mặc áo phao để ứng phó?

Thông tin này được ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại hội nghị thông tin báo chí về vụ việc đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long diễn ra chiều 20/7, tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Bùi Hồng Minh, khẳng định, các tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long đều đảm bảo an toàn.

100% tàu hoạt động trên Vịnh Hạ Long đạt tiêu chuẩn

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước đây tỉnh Quảng Ninh cũng đã có những quy định đối với tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đảm bảo tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn của đăng kiểm.

Hiện nay, đối với Quy định 43 của UBND tỉnh Quảng Ninh về các biện pháp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long cũng khuyến khích 15 tiêu chí an toàn về chất lượng, dịch vụ cao hơn quy chuẩn Quốc gia.

Tàu Vịnh Xanh được đưa về nơi neo đậu (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Hiện nay 100% tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đạt và có chất lượng về an toàn kỹ thuật cao hơn tiêu chuẩn Quốc gia", ông Bùi Hồng Minh khẳng định và dẫn chứng tàu Vịnh Xanh gặp nạn có hệ số an toàn là 2,3, trong khi tiêu chuẩn đăng kiểm, hệ số an toàn theo quy định chỉ là hơn 1,15.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, theo quy định của luật và các nghị định, thông tư hướng dẫn thì chỉ có hành khách đi trên phương tiện vận chuyển khách ngang sông mới bắt buộc mặc áo phao cả hành trình.

Còn các phương tiện vận chuyển hành khách thông thường, đường dài chỉ phải mặc áo phao khi có tình huống nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn và thuyền trưởng sẽ có hướng dẫn cụ thể.

"Trường hợp xảy ra đối với tàu Vịnh Xanh, quá trình trục vớt có đến 80-90% nạn nhân được đưa từ trong tàu ra mặc áo phao. Như vậy, trước đó thuyền trưởng đã cảnh báo cho hành khách mặc áo phao để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi", ông Minh nhận định.

Về việc cấp phép cho các tàu xuất bến, hoạt động trên Vịnh Hạ Long, ông Bùi Hồng Minh chia sẻ, việc này được thực hiện theo quy định của pháp luật và sẽ do cảng vụ cấp phép.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Hải Nam).

Trong đó, điều kiện cấp phép để tàu hoạt động là điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; chứng chỉ các điều kiện về thuyền viên; điều kiện về thời tiết.

Thời tiết ổn định trước khi tàu Vịnh Xanh rời bến

Đối với điều kiện thời tiết, Sở Xây dựng sẽ căn cứ vào dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn.

Riêng Quảng Ninh, nhiều năm nay Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị và có hợp đồng riêng với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cung cấp bản tin thời tiết ngày 3 lần, khi có diễn biến thời tiết bất lợi sẽ có thêm bản tin bổ sung.

Căn cứ vào thông tin thời tiết, Sở Xây dựng điều hành và cấp phép cho các tàu hoạt động.

Ngày 19/7, bản tin dự báo thời tiết lúc 6h30 và 10h đều thông báo Vịnh Hạ Long có gió cấp 2-3, không có cảnh báo gì thêm.

Đến 13h30, trung tâm có bản tin bổ sung cảnh báo dông lốc. Song tàu Vịnh Xanh đã xuất bến lúc 12h45, trước khi có cảnh báo của Trung tâm khí tượng thủy văn.

"Sau khi nhận được bản tin bổ sung về dông lốc, Giám đốc cảng vụ đã thông báo dừng cấp phép cho toàn bộ tàu du lịch và thông tin trên nhóm các chủ tàu về tình hình thời tiết, yêu cầu chủ tàu báo cáo về tình hình hoạt động của tàu", ông Bùi Hồng Minh nói.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được triển khai tích cực (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, khi nhận được thông tin bất lợi về thời tiết, Cảng vụ đã thông tin cho chủ tàu để chủ động ứng phó.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ rà soát lại quy trình thông tin, ứng phó với thời tiết bất thường, cực đoan để có những hướng dẫn, cảnh báo cụ thể trong từng tình huống, tránh lúng túng.

Các đơn vị chức năng cũng đã nghiên cứu kỹ về các phương tiện thủy nội địa hoạt động trên Vịnh Hạ Long và theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đăng kiểm của Việt Nam, kể cả các phương án thoát hiểm, thoát nạn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù của tàu hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long để tham mưu cho UBND tỉnh có các giải pháp để nâng cao chất lượng, an toàn kỹ thuật và các khả năng ứng phó với rủi ro khi xảy ra tình huống đột ngột", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh nói.

Nói thêm về vấn đề an toàn, đăng kiểm của tàu Vịnh Xanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng cho biết, tàu có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh, nay là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh) cấp ngày 10/1 và có hiệu lực đến ngày 4/6/2026.