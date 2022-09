Thủy điện đồng loạt xả lũ vì mưa lớn

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc gửi đến UBND các huyện Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, về việc vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện Hủa Na, Bản Cốc (Quế Phong) và Chi Khê (Con Cuông).

Thủy điện Bản Cốc thông báo xả lũ (Ảnh: B.C).

Theo đó, để đảm bảo công tác vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy điện được an toàn theo đúng quy trình, các công ty dự kiến xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong xả nước hồ Bản Cốc từ 12h30' ngày 25/9. Tổng lưu lượng xả từ 11m/s-120m/s. Thời gian kết thúc xả khi hết đợt mưa lũ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) xả nước điều tiết hồ chứa từ 17h ngày 25/9. Lưu lượng xả là 261m/s. Lưu lượng xả về hạ du sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào lượng nước về hồ. Đến khi hoàn thành quá trình vận hành điều tiết hồ sẽ kết thúc xả.

Cảnh báo ngập lụt một số tuyến đường ở Nghệ An (Ảnh: N.P).

Nhà máy thủy điện Chi Khê (xã Chi Khê, huyện Con Cuông) vận hành xả lũ từ 20h, ngày 24/9. Tổng lưu lượng xả khoảng 520m/s-900 m/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng nước về hồ. Đến khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới 520m/s, nhà máy sẽ kết thúc xả nước qua đập tràn.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An thông báo UBND các địa phương; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và nhân dân trên địa bàn triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão Noru (bão số 4), UBND tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17h ngày hôm nay, 26/9.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 0h ngày 27/9; sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.