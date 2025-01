Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng làm Phó giám đốc Công an thành phố Huế

Ngày 23/1, Công an thành phố Huế đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an quận Thuận Hóa, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng (áo trắng) được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Huế (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn tin tưởng Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao phó; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng cam kết sẽ tận tâm, tận lực, không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Công an thành phố Huế hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng (SN 1975) quê quán xã Phong Thu, thị xã Phong Điền, thành phố Huế.

Trước khi làm Phó Giám đốc Công an thành phố Huế, ông từng trải qua các vị trí công tác Trưởng Công an huyện Phú Lộc, Trưởng Công an thành phố Huế (cũ), Trưởng Công an quận Thuận Hóa.