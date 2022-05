Thực hư thông tin CSGT nổ súng khi làm nhiệm vụ trong đêm

Chiều 24/5, Đội An ninh, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được danh tính người lồng ghép tiếng súng và nhiều ngôn ngữ phản cảm không đúng sự thật về lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi quay clip CSGT đang làm nhiệm vụ, Dũng đã lồng tiếng súng và lời nói phản cảm rồi đưa lên mạng xã hội gây xôn xao (Ảnh: Cắt từ clip).

"Hiện chúng tôi đã tìm được thông tin về người đăng tải clip, đồng thời gửi giấy mời hẹn đối tượng này ngày 25/5 lên làm việc cụ thể. Sau khi làm việc, đơn vị sẽ xem xét hành vi và mức độ vi phạm để có hình thức xử lý. Về âm thanh mà đối tượng này nói là tiếng súng thì thực chất đây chỉ là tiếng pháo nổ", một lãnh đạo đội an ninh cho biết.

Bước đầu, danh tính đối tượng được xác định là Lê Huy Dũng (SN 2003), trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Xôn xao clip CSGT nổ súng khi làm nhiệm vụ trong đêm chung kết SEA games 31.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh lực lượng CSGT Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông trong đêm 22/5 - sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA games 31.

Nội dung đoạn clip dài 12 giây, ghi lại hình ảnh dòng người trên đường và lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, người đăng clip đã lồng ghép tiếng súng và lời nói không đúng sự thật như: "Công an ra rồi anh em nhé, bắt rồi, công an bắn súng rồi anh em nhé".

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Xác định đây là video lồng ghép nội dung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công an, Đội an ninh - Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng khẩn trương xác minh chủ của tài khoản Tiktok nói trên.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ.