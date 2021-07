Thực hư thông tin cô gái trẻ bất ngờ nhảy cầu ngay trước mắt bạn trai

Dân trí Sau khi xuất hiện thông tin cô gái trẻ nhảy cầu Bến Tượng tự tử, nghi do cãi vã với bạn trai, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã lập tức vào cuộc xác minh.

Hình ảnh cô gái trẻ nghi nhảy cầu tự tử do cãi vã với bạn trai được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái trẻ bất ngờ nhảy cầu tự tử, nghi do cãi vã với bạn trai. Theo nội dung đăng tải, vụ việc trên xảy ra vào 1h53 sáng 4/7 vừa qua, trên cầu Bến Tượng bắc qua sông Cầu, thuộc địa bàn TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Lúc này, đôi nam nữ được cho là đã cãi vã nhau. Do bực tức, cô gái trẻ đã trèo qua lan can nhảy xuống tự tử. Thấy vậy, chàng trai vội lao ra ngăn cản nhưng không kịp. Hậu quả khiến cô gái bị thương rất nặng. Toàn bộ vụ việc trên đã được camera an ninh gần đó ghi nhận lại rồi được đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi xuất hiện thông tin cô gái trẻ nhảy cầu Bến Tượng, Công an TP Thái Nguyên đã lập tức vào cuộc xác minh và cho biết trên địa bàn không xảy ra vụ việc này như thông tin trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 5/7, một lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, tiến hành kiểm tra xác minh, bước đầu, cơ quan công an khẳng định bối cảnh xảy ra vụ việc này không nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

"Bước đầu kiểm tra không có vụ việc này, cũng chưa thấy ai trình báo gì. Vụ việc được quay ở đâu đó rồi bị đưa lên mạng xã hội. Bối cảnh xung quanh không giống trên cầu Bến Tượng. Đơn vị đang cho xác minh, làm rõ thông tin này" - vị này cho hay.

