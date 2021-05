Thừa Thiên Huế tạm dừng cấp căn cước công dân

Dân trí Chiều 12/5, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh đã thống nhất chủ trương tạm dừng cấp căn cước công dân trên địa bàn vì tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý chủ trương tạm thời dừng cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh để tổng rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân. Ông Phan Ngọc Thọ giao Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an theo quy định.

Việc cấp căn cước công dân với tình trạng tụ tập đông người sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế tạm dừng để phòng chống Covid-19.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 4 ca mắc Covid-19, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Do vậy, ông yêu cầu UBND các đơn vị của tỉnh phát huy vai trò chủ động với phương châm "4 tại chỗ", "chính quyền chỉ đạo, quân đội cách ly, công an truy vết, y tế dịch tễ"; "truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh nhất, khoanh vùng kịp thời, dập dịch sớm nhất"; đồng thời triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

Thừa Thiên Huế sẽ tập trung phân tích các trường hợp F1 nguy cơ cao để thực hiện truy vết, xét nghiệm như F0 và ứng xử các F2 của những trường hợp này như F1. Sở Y tế Thừa Thiên Huế được giao nghiên cứu để thực hiện nguyên tắc xử lý dịch tễ theo hướng xét nghiệm F1 âm tính 2 lần liên tiếp (trừ F1 nguy cơ cao) thì giải phóng F2.

"Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải gương mẫu, đi đầu, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch" - ông Thọ nhấn mạnh.

Đại Dương