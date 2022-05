Thủ tướng: Việt Nam sẽ hỗ trợ 500.000 USD cho Ukraine

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc hội đàm sáng 1/5 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, nhân thăm chính thức Việt Nam từ 30/4-1/5 của Thủ tướng Kishida Fumio.

Cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng sáng 1/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Ngoại giao cho biết, trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi toàn diện về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và đạt nhận thức chung rộng rãi về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại.

Tại hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo với Thủ tướng Nhật Bản việc Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai Thủ tướng hoan nghênh những tiến triển vượt bậc trong việc triển khai thực hiện các kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 11/2021, trong đó hoàn tất Bản cập nhật tiến độ hợp tác giữa hai nước về 8 lĩnh vực gồm: Hợp tác y tế (bao gồm phòng chống Covid-19), đầu tư và thương mại, ODA và cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác tư pháp, quốc phòng an ninh, hợp tác văn hóa, giáo dục. Bản cập nhật đánh giá hầu hết các thỏa thuận, dự án đạt tiến triển tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công độc lập, tự chủ về kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời nghiên cứu thành lập cơ chế chung để hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm.

Thủ tướng Kishida Fumio hoan nghênh quyết định hỗ trợ nhân đạo của Việt Nam dành cho Ukraine (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tiếp tục hợp tác, hỗ trợ toàn diện Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm như hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng…; mở rộng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản; hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác hậu Covid-19; nhất trí thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân, du lịch, nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 tương xứng với tầm mức quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ, ngành Việt Nam tại hội đàm (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mekong, Liên Hợp Quốc... tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh…; phối hợp chặt chẽ triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi lập trường về vấn đề Ukraine. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quan điểm toàn diện của Việt Nam về vấn đề nhân đạo, khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề nhân đạo và thông báo việc Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế. Thủ tướng Kishida Fumio hoan nghênh quyết định này của Việt Nam.

Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tiếp tục hợp tác, hỗ trợ toàn diện Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và có hiệu lực pháp lý…