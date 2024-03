Thủ tướng tới Auckland, lần đầu tiên thăm chính thức New Zealand

Chiều 9/3 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Auckland, New Zealand.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước này từ ngày 9 đến 11/3, theo lời mời của người đồng cấp Christopher Luxon.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới New Zealand trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ nước ngoài tới New Zealand trong nhiệm kỳ mới.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp lần đầu tiên với Thủ tướng Christopher Luxon; hội kiến với Toàn quyền New Zealand, gặp Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng và quan chức cấp cao New Zealand.

Theo Quyền Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Hinton, các cuộc tiếp xúc song phương đó sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Quyền Đại sứ nhận định chuyến thăm cũng tạo cơ hội để hai bên thiết lập sự kết nối và thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lai - những nội dung có thể được đưa vào Chương trình hành động mới, thay thế chương trình sẽ kết thúc vào năm 2024.

Nhân dịp chuyến thăm, hai nước dự kiến ký kết ba thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác giáo dục, thương mại và kinh tế. Đồng thời, hai Thủ tướng cũng sẽ đưa ra hai thông báo quan trọng về một số lĩnh vực hợp tác khác giữa Việt Nam và New Zealand.

New Zealand và Việt Nam đều là thành viên của một số hiệp định thương mại khu vực như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

"Đây là những hiệp định có cơ chế tự do, cởi mở và minh bạch dựa trên quy tắc hỗ trợ hệ thống thương mại toàn cầu và chúng tôi rất ủng hộ sự hợp tác của Việt Nam trong bối cảnh đó", Quyền Đại sứ Wendy Hinton nhận định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết trong chuyến thăm New Zealand lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó có hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống như là thương mại, đầu tư.

Đồng thời, trọng tâm hợp tác giữa hai nước cũng sẽ bao gồm các lĩnh vực mang tính gắn kết, giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, nhất là về công nghệ mới trong nông nghiệp và những biện pháp để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên.

Mối quan hệ thương mại song phương Việt Nam - New Zealand đang phát triển tốt đẹp. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand và hai nước đang nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu thương mại hai chiều 2 tỷ USD vào cuối năm nay.

Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê New Zealand, kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2023 đã lên đến 1,67 tỷ USD. Vì vậy, mục tiêu thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào cuối năm nay không còn quá xa vời, theo Quyền Đại sứ.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với New Zealand năm 1975, thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện (9/2009), nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 7/2020. Tính đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, tập trung nhiều nhất tại lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng. Về ODA, New Zealand cam kết dành cho Việt Nam 26,7 triệu NZD ODA không hoàn lại cho giai đoạn 1/7/2021-30/7/2024, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục, ứng phó đại dịch Covid-19. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người, chủ yếu sinh sống ở Auckland, Christchurch và Wellington.

Hoài Thu (Từ Auckland, New Zealand)