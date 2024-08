Thủ tướng thị sát, thúc tiến độ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Chiều 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến kiểm tra công trường dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Cục trưởng Cục đường cao tốc Việt Nam Lâm Văn Hoàng cho biết theo quy hoạch mạng lưới cao tốc, toàn quốc có 41 tuyến với chiều dài 9.000km.

Riêng khu vực Tây Nguyên có 9 tuyến cao tốc dài khoảng 1.899km. Trong đó, trục dọc cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài 495km từ Ngọc Hồi - Chơn Thành (đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành 140km đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, còn lại đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa 355km đang nghiên cứu đầu tư).

Theo ông Hoàng, đến cuối năm 2025, khu vực Tây Nguyên sẽ có 87km cao tốc, cuối năm 2026 có 136km cao tốc và năm 2030 phấn đấu có 1.148km cao tốc.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được gấp rút, triển khai (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong đó, tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khoảng 117km với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 22.000 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành năm 2026.

Dự án thành phần 1 dài khoảng 32km trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, do UBND tỉnh này làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 dài khoảng 37,5km do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 dài hơn 48km trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, do UBND tỉnh làm chủ đầu tư.

"Mặt bằng toàn tuyến đã giải phóng được khoảng 96% và cố gắng phấn đấu giải phóng xong sớm. Tại dự án thành phần 2, gặp một số khó khăn địa hình, hầm, đèo và chủ đầu tư đang nỗ lực thi công", Cục trưởng Cục đường cao tốc báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực của địa phương và các chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Thủ tướng tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài Khánh Hòa và Bộ GTVT đã có kinh nghiệm trong thi công các tuyến cao tốc, Thủ tướng đặc biệt biểu dương tỉnh Đắk Lắk khi lần đầu tiên làm chủ đầu tư dự án cao tốc nhưng làm rất bài bản, chọn nhà thầu có kinh nghiệm trong thi công và thực tế cho thấy đã rõ hình hài của tuyến cao tốc.

"Mặt bằng đã có, tiền đã có, Đắk Lắk cần phấn đấu đến năm 2025 xong dự án", Thủ tướng khích lệ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cả Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo và huy động để sớm hoàn thành công tác mặt bằng để triển khai toàn tuyến. Bên cạnh đó, việc trên tuyến còn công trình kỹ thuật như trụ điện chưa di dời, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải chỉ đạo sớm khắc phục xong.

"Có mặt bằng, giải tỏa các công trình kỹ thuật cần nhanh chóng tăng tốc thực hiện công trình theo 3 ca, 4 kíp; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió... để đáp ứng tiến độ công trình", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sớm giải phóng xong mặt bằng của tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đối với dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Thủ tướng đề nghị cán bộ của Ban quản lý dự án phải tập trung, ở tại công trường để đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ.

Thủ tướng cũng khuyến khích các công trình trên tuyến nếu không quá phức tạp có thể mời thêm các nhà thầu địa phương hỗ trợ để có kinh nghiệm và sau này tiếp tục làm chủ dự án các công trình cao tốc tại Tây Nguyên.

Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà cho các công nhân, kỹ sư ngày đêm miệt mài thi công trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.