Lo lắng về lãng phí từ chuyện Lotte xin trả lại dự án ở Thủ Thiêm

Ý kiến này được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/9, khi góp ý vào dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Dự thảo luật gồm 6 chương, 37 điều, được xây dựng nhằm tạo khung khổ pháp lý đồng bộ, rõ ràng, hiệu quả với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi băn khoăn vì dự luật “chưa đủ mở” trong việc trao quyền chủ động cho người chịu trách nhiệm ở các cơ quan, đơn vị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Ông dẫn chứng TPHCM đang chi lương một năm khoảng 10.000 tỷ đồng, nếu cho cơ chế Chủ tịch UBND thành phố thông qua HĐND được quyền quyết tổng biên chế, tổng quỹ lương, sẽ sử dụng khoản ngân sách này hiệu quả hơn. “Cái này chúng ta chưa mở đủ để trao thẩm quyền cho người chịu trách nhiệm”, ông Mãi nói.

Một dẫn chứng khác, ông cho rằng chúng ta cũng chưa có cơ chế để người đứng đầu một đơn vị sự nghiệp được quyền quyết định sử dụng những tài sản Nhà nước giao một cách hiệu quả nhất.

Ví dụ được ông Mãi nhắc đến là việc gần đây Lotte đang đề nghị là xin dừng và trả lại dự án ở Thủ Thiêm.

“Trước đây chúng ta đã định giá và đồng ý tiền sử dụng đất trong khoảng đó nhưng nay do chậm nên phải thêm phần chậm nộp mấy nghìn tỷ nữa. Việc chậm nộp do các anh không quyết định sớm nhưng cuối cùng tôi phải chịu, nên người ta trả lại”, ông Mãi nêu thực tế.

Theo ông, khi trả lại, miếng đất này lại nhiều năm không sử dụng, đó là một sự lãng phí. Và một lãng phí lớn hơn, đó là ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư.

“Với những câu chuyện này, làm sao chúng ta trao quyền cho cấp có thẩm quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm được? Trong luật này nên cố gắng mở thêm được cái đó”, ông Mãi nêu quan điểm và nhấn mạnh cần có những quyết sách mạnh mẽ hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng tiết kiệm và lãng phí có ranh giới rất mong manh, “chỗ này bảo tiết kiệm nhưng quay sang kia lại trở thành lãng phí”. Theo ông, nguồn lực cần tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ có tài chính công, tài sản công, mà còn có thể mở rộng như trong phạm vi điều chỉnh có nhân lực, tài lực và vật lực, ba nguồn lực rất quan trọng của nền kinh tế.

“Trước đây chúng ta chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc có những chỗ hai làn xe, có chỗ không có làn dừng khẩn cấp. Cuối cùng tai nạn giao thông rất nhiều và chúng ta phải cải tạo, nâng cấp, sửa chữa. Quá trình đó sẽ tốn kém hơn so với đầu tư ngay từ ban đầu”, ông Thanh dẫn chứng.

Ông nhấn mạnh cần cụ thể hóa vào các điều khoản trong luật để phân biệt ranh giới giữa tiết kiệm và lãng phí.

Cùng với đó, cần phân biệt giữa hành vi gây lãng phí do thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật với các rủi ro khách quan trong quá trình tổ chức thực thi, như trong thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách mới.

“Thực tế anh em cũng rất sợ từ thái cực này không khéo chuyển sang thái cực kia. Các công trình, dự án của chúng ta bị chậm gây lãng phí về chi phí xã hội, chi phí cơ hội. Nguyên tắc thì rất đúng rồi, nhưng cần quy định cụ thể để có tính khả thi trong thực thi”, ông Thanh góp ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (Ảnh: Hồng Phong).

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhắc đến tình trạng “cha chung không ai khóc” trong lĩnh vực này, vì các cơ quan, đơn vị nếu không phải lĩnh vực của mình sẽ không có trách nhiệm trong phát hiện, phản ánh và có chế tài xử lý lãng phí.

Nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế để phong trào tiết kiệm, chống lãng phí lan tỏa được và ai cũng có trách nhiệm trong việc này, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm phản ánh có thể đúng hoặc chưa đúng, nhưng luật nên thiết kế để người dân mạnh dạn phản ánh thông tin về lãng phí.

“Nếu quy định cứng cung cấp thông tin không đúng thì xử lý, như vậy ai dám cung cấp”, ông Phương nêu quan điểm và cho rằng nên giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này, tránh cứng nhắc.