Thủ tướng: Nghiên cứu dán thẻ định danh bắt buộc khi đăng kiểm ô tô

Nội dung trên được nêu rõ trong Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng với các nhà đầu tư dự án BOT, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng (ETC) và các đơn vị có liên quan đã quyết liệt triển khai đầu tư hệ thống thu phí theo hình thức ETC tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc theo quy định, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, đến nay số phương tiện dán thẻ định danh và sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp, điều này chưa phát huy được hiệu quả của hệ thống thu phí ETC.

Từ ngày 1/8 sẽ thu phí tự động toàn bộ trên các tuyến cao tốc.

Để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ô tô, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thu phí ETC, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí một dừng (sử dụng tiền mặt), Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) theo chỉ đạo của Thủ tướng; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 1/8/2022.

Bộ GTVT được yêu cầu chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC.

Đặc biệt, trong chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cụ thể, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các nhà đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có thu phí, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông khi đến đăng kiểm; nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cùng đó, Bộ GTVT cần nghiên cứu mở kênh giao tiếp điện tử và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ thống thu phí ETC.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Bộ GTVT, các cơ quan chức năng của địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 1/8/2022.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định của pháp luật, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí một dừng sử dụng tiền mặt.

Đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện dán thẻ định danh đối với phương tiện và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí ETC; không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí ETC lưu thông vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông.

Thủ tướng nhấn mạnh, trường hợp phát hiện bất cập của hệ thống thu phí ETC gây ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông bình thường của phương tiện thì phản ánh ngay với nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.