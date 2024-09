Thủ tướng: Đồng Nai cần khai thác hiệu quả nhất sân bay Long Thành

Ngày 24/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với chủ đề "Kết nối - Hội nhập - Cất cánh".

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và hơn 300 nhà đầu tư đã tham dự sự kiện này.

Cần tập trung phát triển nguồn lực chất lượng cao

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đồng Nai là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, duyên hải miền Trung; mắt xích quan trọng trong liên kết vùng thông qua kết nối đa phương tiện: Đường bộ, đường sắt, đường thủy và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tỉnh Đồng Nai có lợi thế về dân số khi hiện có hơn 3,3 triệu dân, trong đó tỷ lệ dân số trẻ có nhiều khát vọng. Đây cũng là tỉnh có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, thiên nhiên ban tặng tài nguyên phong phú rất thuận lợi để Đồng Nai phát triển đồng bộ, toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để thực hiện tốt bản quy hoạch đã đề ra, tỉnh Đồng Nai cần tập trung mọi nguồn lực của chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp, các nhà trí thức, hợp tác công tư. Trong đó, cần tập trung, tăng cường và đột phá toàn diện tất cả các ngành, các lĩnh vực.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đồng Nai cần tập trung các động lực tăng trưởng, đặc biệt các nền kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm. Trong đó tăng cường đầu tư nguồn nhân lực, yếu tố con người, bao gồm năng lực trí tuệ, trình độ chuyên môn và quan tâm đảm bảo an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh cũng cần tăng cường kết nối trong vùng về giao thông, hạ tầng, văn hóa, giáo dục và chuỗi cung ứng giá trị.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo, tỉnh Đồng Nai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 3 trọng tâm tiên phong: tiên phong phát triển đầu tư hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng số; tiên phong về phát triển khoa học công nghệ; tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, Đồng Nai cần tiên phong trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xanh, nhanh, bền vững, không hi sinh công bằng tiến bộ xã hội, an sinh xã hội chạy theo tăng trưởng.

17 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 155.000 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển văn minh, hiện đại, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Kinh tế phát triển năng động và đi đầu trong phát triển kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tại Hội nghị công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Đức, tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại; là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế, nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng "0". Các lĩnh vực xã hội phát triển hài hòa; người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

Tại hội nghị, tỉnh Đồng Nai đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư 155.000 tỷ đồng (6,2 tỷ USD).