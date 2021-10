Thủ tướng chỉ đạo "không cát cứ giao thông trên toàn quốc"

Dân trí Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc lưu thông phải thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương tuân thủ theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.

Đề nghị mở lại giao thông liên tỉnh

Ngày 9/10, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương bám sát chủ trương chuyển hướng chiến lược đã được thống nhất là từ "zero Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Ông Thể đề nghị các địa phương phối hợp với các bộ để mở lại giao thông liên tỉnh, không để giao thông vận tải là điểm nghẽn, không "ngăn sông cấm chợ" để mở cửa nền kinh tế, phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các ý kiến cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Y tế, đánh giá tình hình dịch bệnh trong 2 tuần qua đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các ổ dịch lớn như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, một số tỉnh bùng phát dịch như Kiên Giang đã từng bước kiểm soát rất tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp (Ảnh: Nhật Bắc).

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo các cấp tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh; phải tỉnh táo, sáng suốt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ một số vấn đề nổi lên trong hai tuần qua. Đó là việc người dân trở về quê và từ quê quay trở lại thành phố; vận tải, lưu thông hàng hóa còn ách tắc; ứng dụng công nghệ còn trục trặc. Việc chăm lo đời sống nhân dân vẫn còn sót lọt một số đối tượng.

Cả nước cũng đang bắt đầu phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hàng chục ngàn người cùng lúc về quê, không cơ sở nào đáp ứng được

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải nắm chắc tình hình, chia sẻ, phối hợp tổ chức thật tốt việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh và an toàn, an ninh cho nhân dân. "Vừa qua, công tác này có một số trục trặc nhưng các địa phương đã rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn", Thủ tướng yêu cầu.

Theo Thủ tướng, nếu hàng chục nghìn người dân cùng lúc trở về quê thì không cơ sở cách ly tập trung nào đáp ứng được, do đó cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tốt của Tiền Giang, An Giang trong việc đưa người dân về cách ly tại cơ sở.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành quyết liệt chỉ đạo để việc lưu thông và giao thông vận tải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, cả hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ. Các địa phương theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.

"Thận trọng, không chủ quan nhưng phải làm, có bước đi, có lộ trình, trước hết thí điểm 1 tuần, sau đó sơ kết, việc gì tốt thì tiếp tục làm, không tốt thì dừng", Thủ tướng nêu rõ.

Bộ GTVT tham khảo ý kiến các địa phương nhưng người quyết định phải là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ GTVT, đồng thời tăng cường kiểm tra, không để mỗi địa phương làm một kiểu.

Thủ tướng yêu cầu đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, không để sót, để lọt các đối tượng được hưởng thụ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Lực lượng chi viện kiên trì ở phía Nam đến cuối tháng 10

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp các nền tảng, chia sẻ các dữ liệu để ứng dụng công nghệ thông tin thật hiệu quả. "Dứt khoát trong tuần này phải làm thuận lợi nhất cho người dân. Việc này không nói lại nữa, nếu các đồng chí không làm được thì báo cáo lại Ban Chỉ đạo", Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tính toán lộ trình thực hiện "hộ chiếu vaccine", Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho học sinh đi học bình thường trở lại ở những nơi an toàn, nhất là những nơi xa xôi, miền núi, hải đảo…

Các địa phương, bộ ngành phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ Y tế tiến hành sơ kết, đánh giá đợt dịch lần thứ 4, rút các kinh nghiệm, bài học và động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các tiểu ban tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, báo cáo theo quy định. Thủ tướng đề nghị các lực lượng chi viện tiếp tục kiên trì ở lại các tỉnh, thành phố phía Nam tới khoảng cuối tháng 10, khi việc bao phủ vaccine cho người dân đã đạt mức tương đối an toàn.

Thủ tướng giao các bộ ngành nắm chắc tình hình, xử lý các đề xuất của địa phương theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền cao hơn quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Y tế có kế hoạch cụ thể về lượng vaccine tiếp nhận trong những ngày tới, trong tháng 11, tháng 12 và năm 2022; chịu trách nhiệm hướng dẫn và phân bổ, điều tiết lượng vaccine đã có, tổ chức tiêm vaccine khoa học, an toàn, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh vaccine nghiên cứu, sản xuất trong nước phải an toàn và hiệu quả, an toàn là yêu cầu số 1, bảo đảm khách quan, trung thực về mặt khoa học, "dứt khoát là như vậy, không bị bất cứ sức ép hay tác động nào".

Quang Phong