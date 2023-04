Thử tải trọng cầu có thể bằng nổ tên lửa, không được phép dùng con người

Trước đó, ngành chức năng ở An Giang có văn bản huy động 400 người thử tải cầu bộ hành thuộc dự án cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, An Giang).

Để việc giám định đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, Công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phối hợp, huy động số lượng 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... đóng trên địa bàn TP Long Xuyên.

Tuy nhiên, chiều 4/4, đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết kế hoạch giám định tư pháp công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn giữ đúng kế hoạch vào ngày 5/4. Nhưng phương án từ huy động 400 người sẽ chuyển sang thử tải bằng các thùng phuy chứa nước.

Cầu bộ hành thuộc dự án cầu Nguyễn Thái Học (Ảnh: Nguyễn Hành).

Phân tích về sự việc trên, PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam khẳng định, việc thử tải phải sử dụng vật thể gia tải hay nói đúng hơn là tạo ra tải trọng nhưng vật thể đó không được phép dùng con người.

Theo ông Chủng, việc thử tải của công trình xây dựng đều phải tuân thủ một cách khắt khe các quy trình, các chuẩn hướng dẫn. Đối với bất kì công trình xây dựng nào đều cần phải thử tải trước khi đưa vào khai thác sử dụng, đặc biệt là những công trình lớn hoặc lần đầu tiên xây dựng ở Việt Nam, cầu dây văng…

Lấy ví dụ việc thử tải một số nước trên thế giới, ông Chủng chia sẻ: "Các cầu hiện đại phải thử cả dao động. Một số quốc gia nước ngoài thử động bằng cách nổ tên lửa xem cầu rung động ra sao theo phương thẳng đứng.

Nhưng việc thử tải đều có quy định và có quy trình. Người ta phải tính toán tải trọng là bao nhiêu để thử tải, thử các tình huống. Ví dụ một cây cầu có thể thử tải trọng lệch tâm hoặc đồng bộ tải trọng, hoặc đang đi trên cầu phải phanh có tạo nên xung đột không", ông Chủng cho hay.

Từ cách lựa chọn tải trọng, quy trình lựa chọn tải trọng, ông Chủng tỏ ra băn khoăn không hiểu quy định nào đề ra việc lấy người thử tải. Vì tải trọng của từng người khác nhau và nếu đang thử tải mà sập giàn thì những người đang thử tải có thể gặp nguy hiểm.

Vị chuyên gia cho biết, ông chưa bao giờ thấy cách thử tải nào như vậy. Về mặt học thuật, không thể lấy con người làm vật tải trọng để thử tải, việc này không được phép.

Chuyên gia giao thông Trần Chủng cho biết, thử tải có thể bằng nhiều cách, ví dụ dùng xe để thử tải, mỗi xe phải cân trọng lượng nhất định.

Cầu nhỏ muốn thử tải trọng thông thường, không dùng vật thể động thì có thể dùng vật thể khác như khối beton hoặc vật có trọng lượng kiểm soát được.

"Thử tải trọng phải dùng những vật thể mà người thử có thể kiểm soát được tải trọng của nó. Trong thử tải trọng cầu phải tuân thủ thử tải trọng tĩnh tức là tải tự trọng của vật tác động lên cầu và thử tải trọng động là sự dịch chuyển của ô tô trên cầu và có thể phanh đột ngột", ông Chủng nói và lấy ví dụ cầu Bãi Cháy, cầu dây treo phải thử tải lệch. Nghĩa là kiểm tra tải tập trung ở một phía, phía kia không có tải để kiểm tra sự làm việc của cầu.

Đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết, khi trao đổi với phía Phân Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải phía Nam cho biết, tải trọng thực tế của công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên) lớn gấp 10 lần so với kế hoạch, nên đơn vị đã nhờ phía Công an An Giang huy động giúp 400 người thực tại giám định, vì đây là cầu đi bộ. Tuy nhiên khi có dư luận trái chiều phía Công an An Giang đã trao đổi lại với đơn vị giám định thay đổi phương án giám định thực tại bằng thùng phuy chứa nước.