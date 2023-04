An Giang dừng huy động 400 người thử tải cầu nghi thi công sai thiết kế

Chiều 4/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Hùng, Phó phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam, cho biết, lãnh đạo UBND An Giang đã chỉ đạo ngừng huy động người để thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên).

Thay vào đó, Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam sẽ thử tải bằng nước với mức tương đương 400 người, nhằm đảm bảo an toàn. "Phải lên phương án vật tư, thiết bị lại nên việc thử tải sẽ bị chậm, có thể sẽ tiến hành vào chiều 5/4 hoặc sáng 6/4", ông Hùng thông tin.

Phó phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam cũng cho biết, nếu huy động người để thử tải thì sẽ thử được cả tải động và tải tĩnh, còn thử tải bằng nước chỉ thử được tải tĩnh, không thử được tải động. Mặt khác, đây là cầu bộ hành, thiết kế dành cho người đi bộ, cơ chế tác động của người khác với xe nên không thể thử tĩnh rồi nhân hệ số ra thử động.

"Do đó trước mắt sẽ thử tải tĩnh bằng nước, có kết quả rồi mới tính tới bước tiếp theo", đại diện Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam nói.

Cầu bộ hành thuộc dự án cầu Nguyễn Thái Học (Ảnh: Nguyễn Hành).

Trước đó, ngành chức năng ở An Giang có văn bản huy động 400 người thử tải cầu bộ hành thuộc dự án cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, An Giang). Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trưng cầu Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Ngày 24/3, Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam có công văn thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công tác giám định tư pháp công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Theo đó, thời gian giám định tại hiện trường cầu bộ hành từ ngày 29/3 đến ngày 6/4 (triển khai máy móc, thiết bị, lắp đặt giàn giáo tại vị trí dự kiến kiểm tra từ 29 - 30/3; tiến hành các nội dung giám định từ ngày 31/3 - 6/4).

Trong đó, ngày 5/4, cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải. Để việc giám định đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, Công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phối hợp, huy động số lượng 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... đóng trên địa bàn TP Long Xuyên để phục vụ cho việc giám định vào ngày 5/4.

Ngày 31/3, ông Nguyễn Khánh Hoàng - Bí thư Thành đoàn TP Long Xuyên - đã ký văn bản về việc huy động hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Tuy nhiên khi có thông tin 400 người dân được vận động đến để thử tải, nhiều ý kiến cho rằng, việc giám định bằng con người thực tế không khả thi mà nên chăng thử tải và kiểm tra chất lượng cầu bằng các thiết bị chuyên dụng.

Chiều 4/4, đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết kế hoạch giám định tư pháp công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn giữ đúng kế hoạch vào ngày mai (5/4), tuy nhiên sẽ thay đổi phương án từ huy động 400 người sang phương án thực tại bằng nước.

Đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết thêm, trước đó trao đổi phía Phân Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải phía Nam cho biết, tải trọng thực tế của công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên) lớn gấp 10 lần so với kế hoạch, nên đơn vị đã nhờ phía Công an An Giang huy động giúp 400 người thực tại giám định, vì đây là cầu đi bộ. Tuy nhiên khi có dư luận trái chiều phía Công an An Giang đã trao đổi lại với đơn vị giám định thay đổi phương án giám định thực tại bằng thùng phuy chứa nước.