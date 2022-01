Thông xe tuyến đường nghìn tỷ phục vụ người dân dịp Tết

Buổi lễ được tổ chức tại công trường dự án đường tỉnh 922 (nút giao với quốc lộ 91B tại lý trình Km12+581, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, Cần Thơ).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố.

Các đại biểu là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng thông xe (Ảnh: Bảo Kỳ).

Báo cáo kết quả công trình, ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, tổng chiều dài toàn tuyến 29,03 km, với tổng chi phí đầu tư 1.498 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng 896 tỷ còn lại là chi phí đền bù hỗ trợ tái định cư và chi phí khác.

Đường tỉnh 922 là loại đường giao thông cấp 2, nền đường rộng 12 m, mặt đường tráng nhựa rộng 11 m. Dự án bao gồm mặt đường, 21 cầu, 30 cống qua đường, 8 nút giao, đi qua 4 quận huyện gồm Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai và Cờ Đỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ thông xe (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện nay, dự án đã hoàn thành tuyến chính, cơ bản hoàn thành các tuyến nối. Doanh nghiệp dự án sẽ phối hợp UBND TP Cần Thơ và các cơ quan liên quan kiểm soát các vấn đề an ninh trật tự trong quá trình tổ chức phục vụ phương tiện lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân.

Ông Phạm Hồng Thanh - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng miền Trung là nhà thầu đứng đầu liên doanh cho biết, tuyến đường tỉnh 922 có nhiệm vụ quan trọng kết nối 4 quận huyện, giúp tiết kiệm nhiều thời gian so với tuyến đường cũ, phát triển kinh tế, xã hội của vùng.

"Đơn vị chúng tôi chịu trách nhiệm thi công 17 km đường và 13 cây cầu thuộc đoạn đầu tuyến với kinh phí thực thiện gần 600 tỷ đồng", ông Thanh nói thêm.

Cần Thơ tổ chức thông xe vào dịp này nhằm phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán được đi lại thuận tiện hơn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đường tỉnh 922 hoàn thành tạo điều kiện thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa của bà con nông dân ở các huyện vùng sâu, vùng xa đến trung tâm TP Cần Thơ và ngược lại.

"Sau lễ thông xe đề nghị nhà thầu thi công thực hiện dọn dẹp vệ sinh công trường, thực hiện các công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn về điện, phòng chống cháy nổ và rào chắn, lắp đặt các biển báo, đèn giao thông để phục vụ việc an toàn đi lại cho bà con", ông Hè nói thêm.