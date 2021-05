Hoàn tất hợp đồng BOT hơn 11.000 tỷ đồng cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Dân trí Bộ Giao thông vận tải chính thức ký hợp đồng BOT với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi vọt. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Hôm nay (13/5), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã cùng các nhà đầu tư ký kết Hợp đồng BOT Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020.

Bên cạnh 8 dự án đầu tư công đang triển khai xây dựng, việc ký kết hợp đồng dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ từng bước nối thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Để phù hợp với nhu cầu vận tải, giai đoạn 1 của dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Trên tuyến xây dựng sẽ đồng bộ các công trình và tiện ích hiện đại, trong đó có hầm Thần Vũ chiều dài khoảng 1.100 m và cầu Hưng Đức có tổng chiều dài khoảng 4km.

Hợp đồng BOT Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hoàn thành ký kết

Dự án thuộc phạm vi 2 tỉnh Nghệ An (44,40km) và Hà Tĩnh (4,9km), có điểm đầu (Km430+000), phía sau nút giao với quốc lộ 7 (điểm cuối Dự án thành phần đầu tư đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu), thuộc địa phận xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; điểm cuối (Km479+300), phía sau nút giao với quốc lộ 8A, thuộc địa phận xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng chiều dài khoảng 49,3km.

Dự án có Tổng vốn đầu tư khoảng 11.157,82 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà đầu tư huy động khoảng 5.090,09 tỷ đồng (trong đó Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 1.023 tỷ đồng chiếm 20% nguồn vốn BOT), nguồn vốn nhà nước tham gia thực hiện Dự án khoảng 6.067,73 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cho biết: Sau 5 năm kể từ năm 2015, chúng ta chưa triển khai dự án BOT nào. Trong khi đó, từ năm 2011 - 2015, Bộ GTVT đã có 88 dự án. Bắt đầu từ năm 2019, Bộ GTVT đã tiếp 126 đoàn thanh tra của Chính phủ, kiểm toán Nhà nước và Bộ, ngành về BOT giao thông.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Bộ đã rút ra được các bài học kinh nghiệm, thực tiễn, để từ nay làm các dự án BOT bài bản hơn, đảm bảo công bằng giữa chủ đầu tư và các nhà đầu tư.

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam sẽ thi công trong 3 năm

Chia sẻ về dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, ông Lê Kim Thành - Vụ trưởng Vụ hợp tác công-tư, Bộ GTVT - thông tin: Đây là một trong những dự án đầu tiên trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng phần vốn góp Nhà nước để đánh giá tài chính thương mại. Dự án cũng được cập nhật quy định chuyển tiếp của Luật PPP và các Nghị định hướng dẫn trong quá trình đàm phán hợp đồng dự án.

Theo ông Thành, dự án triển khai với nhiều giải pháp khắc phục các tồn tại của các dự án triển khai trước đây như: Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng và một phần chi phí xây dựng để tăng tính khả thi. Dự án được xây dựng mới đảm bảo sự lựa chọn cho người sử dụng; mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ được xác định ngay từ ban đầu sẽ làm giảm rủi ro cho nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng...

Do đó, việc tổ chức đàm phán, ký hợp đồng thành công ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, còn mang ý nghĩa rất to lớn trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua.

Vụ trưởng Vụ PPP đánh giá, đây là tín hiệu tích cực đối với môi trường đầu tư PPP trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, đặc biệt trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Dự án được xây dựng trong thời gian khoảng 3 năm. Thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 6 tháng 8 ngày.

Thế Hưng