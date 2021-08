Thông tin mới nhất vụ chở nhiều thi thể mắc Covid-19 về Bến Tre hỏa táng

Dân trí Liên quan đến vụ tài xế chở thi thể mắc Covid-19 từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng, sáng 18/8, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch tỉnh Bến Tre - cho biết địa phương đồng ý hỏa táng hết để tránh lây lan dịch.

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên

Ông Trần Ngọc Tam cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng cho phun khử khuẩn, test nhanh những người liên quan để tránh lây lan dịch bệnh. "Do tài xế đã lỡ chở thi thể bệnh nhân về TP Bến Tre nên địa phương chủ trương đồng ý cho hỏa táng hết, tránh lây lan dịch bệnh" - ông Tam nói.

Vẫn theo lời người đứng đầu chính quyền Bến Tre, hiện ông đã giao công an xác minh điều tra, nắm kỹ lại xem vụ việc sai phạm như thế nào, có những vấn đề gì cần phải phối hợp công an các nơi, đặc biệt là Công an TPHCM để làm rõ.

Đối với việc số lượng thi thể được chở về Bến Tre hỏa táng là 46 hay 30, ông Tam cho biết, ông đã giao công an nắm lại lời khai ban đầu của tài xế và nhà hỏa táng. Ban đầu tài xế khai chở 46 thi thể đến Bến Tre nhưng sau đó phía nhà hỏa táng báo cáo chỉ tiếp nhận 30 thi thể.

Liên quan đến thẻ xe luồng xanh, ngày 18/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Thành Huynh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, cho biết, Sở này đã có quyết định thu hồi phù hiệu ô tô kinh doanh vận tải và giấy nhận diện (có mã QR) ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh vận tải mà trước đó Sở GTVT Trà Vinh đã cấp cho xe tải 64C-077.84 do tài xế L.P.H cầm lái.

Lý do thu hồi, do xe này đã vận chuyển hàng hóa không đúng với nội dung đăng ký lưu thông trên luồng xanh.

Ông Dương Thành Huynh cũng cho biết, xe tải 64C-077.84 thuộc HTX vận tải Cầu Ngang (Trà Vinh). "Hiện chúng tôi đợi kết quả điều tra từ công an. Nếu xác định chở thi thể những người mắc Covid-19 thì chúng tôi sẽ áp dụng xử phạt về hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch", ông Huynh cho biết.

Cùng ngày, phía nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên cũng có báo cáo gửi ngành chức năng, trong văn bản của phía nhà hỏa táng nêu: Hoạt động của Nhà hỏa táng đã thực hiện đúng theo quy tắc "5K" và phương án làm việc tại chỗ từ ngày 19/7/2021 cho đến nay.

Đối với việc thiêu thi hài nhiễm SARS-CoV-2, nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 (thời gian thực hiện hỏa táng; vệ sinh khử khuẩn dụng cụ trang thiết bị, nhà, bề mặt; thực hiện vệ sinh môi trường theo quy định…).

Đại diện công ty xác nhận, trong 2 ngày 15 và 16/8, nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên có tiếp nhận 30 ca hỏa táng do tài xế L.P.H. vận chuyển bằng xe tải, trong đó có 21 thi thể mắc Covid-19. Báo cáo của nhà hỏa táng có khác so với khai báo của tài xế H. với Công an xã Phú Hưng.

