Thông tin lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Công an TP Hà Nội cho biết, để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của 3 liệt sĩ - Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (Ảnh: VGP).

Thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức lễ tang Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc như sau:

Lễ tang diễn ra từ 13h-17h thứ Sáu, ngày 5/8/2022 (tức ngày 8/7 năm Nhâm Dần). Tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chương trình lễ tang: Từ 13h-13h30, công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, quyết định của Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng....

Lễ viếng từ 13h30-16h30; lễ truy điệu từ 16h30-17h.

Từ 17h: Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng. An táng 3 liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Như đã đưa tin, chiều 1/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán karaoke ISIS ở số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sau khi cứu nạn được nhiều người khỏi đám cháy, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC&CNCH đã anh dũng hy sinh.

Căn cứ thành tích đặc biệt trong chiến đấu, tinh thần dũng cảm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm của 3 cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công;

Bộ trưởng Bộ Công an ký các quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.