Thời tiết ngày 3/6: Miền Bắc mưa dông nhiều nơi, Hà Nội vẫn nóng 38 độ C

Ngày 3/6, thời tiết ở miền Bắc được dự báo giảm nhiệt nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trước đó, khu vực hứng mưa rào và dông với lượng phổ biến 15-30 mm vào đêm 2/6, một số nơi như Hà Nội có mưa lớn trong thời gian ngắn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong những giờ tới, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục tăng nhưng chỉ có thể đạt ngưỡng cao nhất 37 độ C, nhiều nơi giảm khoảng 3 độ C so với một ngày trước.

Đến chiều và tối 3/6, mưa có thể quay trở lại vùng núi và trung du Bắc Bộ. Do mưa xảy ra sau thời điểm có nắng nóng trong ngày, người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, người dân Hà Nội tiếp tục trải qua cuối tuần nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Khu vực khả năng đón mưa dông giải nhiệt tập trung từ đêm 4/6 đến hết ngày 5/6.

Tuần tới, thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn khi nền nhiệt giảm nhẹ, dao động trong ngưỡng 26-34 độ C.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn trong hôm nay (3/6). Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đến ngày 4/6, các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ mới giảm nhiệt nhẹ và duy trì mức cao nhất 35-37 độ C. Sau đó, khu vực bước vào giai đoạn có mưa dông tập trung về chiều và tối, nắng nóng dịu dần.

Ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cũng được dự báo hứng mưa rào kèm dông trong chiều và tối 3/6. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Một số nơi đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập úng vùng trũng, thấp.

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 2/6, nhiều nơi ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trải qua ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C. Một số nơi quan trắc được nhiệt độ trên 40 độ C bao gồm: Mường La (Sơn La) 42,5 độ C, Lạc Sơn (Hòa Bình) 40,4 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 40,3 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,2 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41, 2 độ C...

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt sẽ quay trở lại miền Bắc vào nửa cuối tháng 6 với nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.